Le dieron un balazo en el cuello por 50 centavos

Un hombre recibió un disparo en el cuello por uno de sus amigos. Una disputa suscitada a raíz de un juego de baraja y la apuesta de cincuenta centavos de dólar, fue el móvil del atentado. Sin embargo, el caso será investigado. Sucedió alrededor 18:00 de ayer, en la plazoleta Monseñor Leonidas Proaño.

Según versiones de personas que prefirieron reservar su identidad, el percance ocurrió luego de que el agresor y el agredido se encontraban jugando naipe. Uno de los ciudadanos que estaba sentado observando la partida aseguró que la disputa se dio por dinero. “Yo le escuché que el herido le dijo, me viro con 28 y el que le dispara tenía 31 y uno de ellos se coge la plata y empezaron a forcejar. Como el que ahora está disparado se quedó con las monedas, el otro señor le dijo, ‘ya vas a ver, ya traigo mi recortada’ y luego apareció con el arma”, dijo el hombre de 47 años de edad. Otra persona sostuvo. “El primer tiro no le salió y él pensando que el arma no valía se fue, pero luego regresó de nuevo y le rastrilló por segunda vez y ahí le da el disparo a quemarropa en la garganta y le deja malherido”, contó. Quienes circulaban por el sector manifestaron haber escuchado la detonación. “Se oyó el sonido bien fuerte, mas nunca imaginamos que se trataba de una persona a la que habían disparado. Esta plazoleta se ha vuelto peligrosa por las personas que se dedican a beber licor aquí y fuera de la mala imagen que dan, suceden este tipo de cosas. Hemos observado la labor de la Policía motorizada para remover a quienes se embriagan aquí, pero lamentablemente vuelven”, refirió Carmen Tinoco, quien caminaba por el sector. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Estadio y Amazonas acudió al sitio inmediatamente, al igual que efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM. Agentes de la Policía Judicial también llegaron al lugar. El caso se investiga hasta dar con el paradero de quien agredió a la víctima.