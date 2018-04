Adolescente escondía un arma de fuego

Sin marcos

Domingo, 16 Agosto 2015

Un adolescente fue aislado luego de que personal de la Unidad de Policía Comunitaria de Atuntaqui lo atraparan portando un arma tipo cartuchera. Sucedió en el sector comercial del cantón. El menor de edad y un adulto fueron acusados del delito de tenencia de arma de fuego.



Xavier P., de 41 años, aseguró a los miembros de la UPC Atuntaqui que notó la presencia sospechosa de dos personas en su local comercial en el centro de la urbe anteña, cuando se percató que le hacía falta un six pack de bebidas hidratantes, entre otros artículos, pero los implicados ya habían abandonado el lugar en precipitada carrera.

El ciudadano, junto a los efectivos policiales, que se encontraban realizando patrullajes de control a pie por la zona, decidieron ir en busca de los presuntos responsables de este supuesto hurto.

En el parte policial se detalla que los implicados fueron reconocidos plenamente por el aparente perjudicado cuando al llegar a la intersección de las calles 2 de Marzo y González Suárez, los observaron.

De inmediato, los uniformados los interceptaron y les realizaron un minucioso registro en sus pertenencias.

Uno de los sospechosos identificado con el nombre de Jorge M., fue el primero en ser revisado.

El hombre, de 20 años de edad, portaba una mochila color azul en la que dentro, guardaba botellas de bebidas hidratantes, un celular marca Samsung, un recipiente de avena de soya, 12 estuches de películas y un juego de play station.

El implicado no pudo justificar ninguno de los artículos encontrados en su poder.

Mientras que el adolescente también fue requisado. Un bolso color negro tenía colgando en uno de sus hombros, y al ser abierto, los policías encontraron un arma de fuego tipo cartuchera con mango de madera.

Tanto el menor de edad como el adulto fueron aislado y privado de su libertad, respectivamente.

En el sistema policial, los implicados no registran antecedentes penales.

Personal de la Unidad de Apoyo de Criminalística, UCM, arribó para realizar la fijación y levantamiento de la evidencia que fue ingresada bajo cadena de custodia.

El menor de edad fue ingresado al Centro de Adolescentes Infractores, CAI, de Ibarra, mientras que Jorge fue trasladado al Centro de Detención Provisional, CDP, de la misma ciudad.

DILIGENCIAS

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos desarrollada en la Unidad Judicial Penal de Atuntaqui, el representante del Ministerio Público detalló los pormenores de la presunta infracción cometida por el adulto.

Sin embargo, el caso quedó en etapa de indagación previa y el ciudadano fue puesto en libertad.

El menor de edad fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y de la misma forma se conocieron los pormenores de su aprehensión y finalmente quedó en libertad.

La oportuna intervención de los servidores policiales de la UPC de Atuntaqui permitió que los acusados sean capturados a tiempo y llevados ante las autoridades judiciales.

LABORES POLICIALES PARA BRINDAR SEGURIDAD

Personal policial de la UPC de Atuntaqui desarrolla diferentes operativos de control y antidelincuenciales en la urbe anteña, sobre todo en barrios y sectores en los que se han registrado inconvenientes.

Los uniformados realizan recorridos constantes a pie, motorizados y a bordo de la patrulla designada para esta localidad.

En las vías, no se han registrado inconvenientes en lo que va de este mes, debido a la intervención de los uniformados en los tramos viales para reducir la velocidad, controlar el paso peatonal y más.

Mercados, centro comercial de la ciudad y otros sitios son controlados.