Se impactó contra un autobús

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Sábado, 15 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1008

Luis Eduardo Mantilla Morquecho, de 27 años de edad, murió ayer en un trágico accidente de tránsito. El hombre que supuestamente estaba a bordo de una moto, perdió pista y se fue contra una unidad de transporte cuando esta circulaba por un tramo principal.

Escenas de dolor y lágrimas se vivieron en la intersección de la avenida Ricardo Sánchez y la calle Daniel Reyes.

El cuerpo inerte de un hombre yacía sobre los adoquines. Se trataba de Luis Mantilla, quien minutos antes de las 00:00 presuntamente tomó una moto y salió en alta velocidad por la calle transversal.

Al llegar a la esquina, un bus de transporte interprovincial circulaba por la avenida Ricardo Sánchez. Cristian Rocha, conductor de la unidad de servicio de pasajeros, asegura que se encontraba transitando por la avenida, cuando sintió un golpe.

“Me dirigía a mi hogar luego de realizar la limpieza del bus y estaba yendo despacio. El señor salió intempestivamente, pero yo ya había pasado con más de la mitad del carro, porque por la parte frontal nunca le vi, él se golpea es contra el lado derecho.

Esta es la primera vez que me sucede algo así”, dijo el chofer del bus.

Otra persona que prefirió reservar su identidad aseguró que el occiso tomó la moto de uno de sus amigos y salió a darse una vuelta, pero lo hizo en alta velocidad y no vio al bus.

“Tal vez quiso frenar, pero se cayó”, manifestó.

Un testigo que también prefirió mantener su nombre en reserva aseguró que se encontraba con su vehículo detrás de la unidad de transporte interprovincial.

“Estábamos atrás del señor del autobús y él venía despacio, por eso no le podíamos rebasar porque circulaba lentamente, cuando acabó de pasar el bus nos percatamos que un señor estaba en el piso y les mencioné a mis familiares esa situación”, contó el ciudadano.

PROCEDIMIENTO

El agente civil de tránsito de la empresa Pública de Movilidad, Hamilton Puerres, fue alertado sobre el acontecimiento a través de la Central de Emergencias y constató la presencia del ciudadano sin vida en la calle.

Personal del Ministerio De Salud Pública confirmó el deceso.

Uniformados de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, UIAT, realizaron el levantamiento del cadáver, mientras que efectivos de la Unidad de Apoyo de Criminalística trasladaron el cuerpo hasta la morgue del hospital San Vicente de Paúl, HSVP.

Una mujer llegó desesperada en el momento en que el cuerpo ya había sido ingresado a la ambulancia de Medicina Legal.

Un grupo de personas que estaban allí le manifestaron que efectivamente se trataba de su esposo. “Mi marido no, por qué”, eran parte de los gritos de dolor que la mujer mencionó al enterarse de la tragedia.

El conductor de la unidad de pasajeros fue privado de su libertad y ayer fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales.