Un auto se estrelló contra una vivienda

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Jueves, 13 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 498

Un percance vial se registró en la avenida 17 de Julio. Tras el accidente no se registraron personas heridas. El conductor del vehículo y su acompañante abandonaron el lugar de los hechos dejando el auto en media vía.

Sucedió en el sitio antes indicado. El efectivo civil de tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, Santiago Reyes arribó al sitio luego de que la Central de Emergencias le alertara sobre el incidente. Al llegar al lugar se percató de que un automóvil yacía en medio de la calzada. Moradores de una vivienda salieron asustados tras el suceso. La puerta de ingreso a su casa fue destruida porque el automotor, impactó contra la pared y el portón, dañándolo por completo. El fuerte estruendo hizo que los ciudadanos salgan para constatar lo acontecido y se encontraron con que un vehículo se fue contra su casa. Los asustados habitantes y vecinos aseguraron que esta no es la primera vez que este tipo de percances se registran en la zona. Dentro del vehículo el agente civil de tránsito verificó que estaba repleto de botellas de bebidas alcohólicas. Testigos aseguraron al uniformado que dos personas se encontraban a bordo del auto y que se fueron luego de ocasionar el incidente. Una pérdida de pista por causas a investigar, generó que el vehículo termine estrellándose contra la pared, la puerta y el poste de la avenida. Por la fuerza del choque, el auto rebotó hacia el centro del tramo. La parte frontal del auto quedó destruida. Una grúa fue solicitada para remover el destrozado automotor. El vehículo fue ingresado al Centro de Retención Vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad. El propietario del automotor deberá realizar el trámite respectivo luego de reparar los daños ocasionados a la propiedad pública y privada. El servicio de energía eléctrica fue suspendido debido al accidente. INSEGURIDAD Moradores del sector aseguraron al los efectivos civiles de tránsito que llegaron al sitio del percance, que en la zona el peligro es constante. “No es la primera vez que esto sucede, aquí hasta muertos hemos visto, porque la gente no toma conciencia de como maneja y ponen en riesgo la vida de quienes vivimos aquí, y de aquellos que transitan por nuestro sector. Pedimos que exista más control a lo largo de la avenida 17 de Julio, porque de lo contrario los accidentes van a continuar”, refirieron. Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, asegura que pese a los constantes patrullajes y controles desarrollados en este sector, las personas no toman conciencia, dijo.