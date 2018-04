Seis meses de cárcel por delito de robo

Sin marcos

Publicado el Miércoles, 12 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón



Carlota M., Marco L., Omar C., y Alexis C., fueron condenados a seis meses de privación de libertad luego de ser acusados del delito de robo en el grado de tentativa. Ayer fueron sancionados después de aceptar el intento del cometimiento del ilícito.

La diligencia de juzgamiento se llevó a cabo ante el Juez F de la Unidad Judicial Penal de Ibarra. Durante la audiencia se conocieron los pormenores del acontecimiento suscitado el pasado 31 de julio de este año. Finalmente los acusados admitieron la responsabilidad de la infracción y la autoridad emitió la sanción correspondiente. Tres de los acusados poseen antecedentes penales registrados en el sistema policial por delitos similares. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Los Ceibos, evitó que los implicados cometan el ilícito. Según el parte policial, certifica que el pasado jueves 29 de julio la Central de Emergencias reportó que cuatro personas se encontraban en actitud sospechosa a bordo de una lujosa camioneta color azul, marca Ford en la intersección de la avenida El Retorno y General Mihi. Los uniformados notaron que uno de los ciudadanos se encontraba en la camioneta en el extremo derecho, mientras que una pareja ingresó a un complejo habitacional. Otro hombre, del mismo grupo, se fue a una tienda cercana al sitio. Los policías, al notar estos sospechosos movimientos solicitaron la colaboración de un equipo de agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, quienes arribaron inmediatamente y neutralizaron al hombre que estaba en la camioneta. El implicado intentó cambiar su identidad proporcionado información falsa, pero luego mencionó su nombre real asegurando llamarse Marco L., mientras que, Carlota M., y Alexis C., fueron atrapados por los uniformados del GOM dentro de los condominios. Alexis y Carlota aseguraron a los policías que estaban dentro de los condominios porque se encontraban observando casas de venta y que la Ford les pertenecía. El cuarto sospechoso también fue aprehendido y se identificó como Omar C. Este último implicado intentó fugarse al notar la presencia de la Policía, pero los gendarmes no permitieron que lograra su cometido. En contra de los cuatro ciudadanos, dos mujeres los identificaron como quienes intentaron ingresar a sus viviendas forzando las seguridades de las puertas de ingreso a sus casas. Las víctimas llegaron hasta la oficina de la Policía Judicial de Imbabura, PJ – I, donde identificaron a parte de los involucrados en este delito y reconocieron al lujos automotor, en el que aseguraron que los implicados se movilizaban. Como parte de la evidencia encontrada en su poder se detalló: destornilladores, desarmadores, guantes, dinero en efectivo, celulares, entre otros objetos de dudosa procedencia. Dos de los teléfonos móviles que portaban, estaban reportados como sustraídos, según la Policía.