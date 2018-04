Hace nueve años asesinaron a Gladis

Sin marcos

Han transcurrido nueve años desde que Gladis Chalán, quien tenía 15 años de edad, fue violada y asesinada de la forma más cruel. Sus padres reclaman ya que nadie responde a su clamor de justicia.

HECHOS. Recordar estos hechos lastiman a la familia Túquerrez Chalán, quien no recibe respuesta a su pedido que por nueve años lo realiza.

Es una familia que reside en la ciudad de Atuntaqui.

Ángel Túquerrez junto a su esposa cuida una propiedad. También trabaja elaborando bloques.

Ángel, no era el padre biológico de Gladis, pero la crió desde que era una bebé por ello reclama justicia. Él acompañaba a todas las actividades que ella cumplía.

En diciembre de 2005, Gladis Chalán, aprovechando que sus padres dormían salió de su casa que estaba ubicada al borde de la Panamericana donde inicia la avenida Salinas, hoy autovía La Ruta de Los Lagos.

La casa desapareció con la ampliación de la carretera. La intención que tenía la adolescente era huir ya que en una mochila que luego se encontró junto a su cadáver, guardó algunas prendas de vestir.

Al otro día la familia se percató que Gladis no había dormido en casa. Iniciaron las indagaciones a familiares y amigos, pero nadie sabía de su paradero.

Mientras ellos la buscaban, la Policía encontró el cadáver de una mujer joven en las inmediaciones de la escuela Dos de Marzo de Atuntaqui.

El cuerpo que tenía signos de que fue violada y golpeada ingresó a la morgue del hospital San Vicente de Paúl, como NN ya que no tenía documentos que faciliten su identidad.

A los tres días por una publicación en diario El Norte, los padres reconocieron que el cuerpo que estaba en el anfiteatro era de Gladis.

Realizaron los trámites legales para retirar el cuerpo y sepultarlo. La autopsia reveló que el asesino la violó y además introdujo algún objeto ya que tenía destrozado el útero, tenía golpes en todo el cuerpo y un gran escalpe en la cabeza que fue ocasionado con una piedra grande que estaba junto al cadavér. Desde ese día la familia de Gladis, se pregunta, quién la mató y no reciben respuesta alguna.