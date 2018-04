25 detenidos por conducir ebrios

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 10 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 415

Un total de 25 personas fueron privadas de su libertad tras ser encontradas conduciendo en estado de embriaguez. Agentes civiles de tránsito de la Empresa Pública de Movilidad desarrollaron operativos de control en diferentes puntos de la urbe previo y durante el fin de semana.

El jueves pasado, durante una diligencia de control se detuvo a nueve personas que fueron encontradas al volante en estado de embriaguez. Los ciudadanos fueron sancionados e ingresados al Centro de Privación de Libertad de Ibarra, mientras que los automotores fueron trasladados al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad. En el mismo operativo se sancionó a ocho vehículos pesados ya que sus conductores no estaban habilitados para operarlos puesto que portaban licencias no aptas para estos automotores de carga. Al día siguiente, otro grupo de efectivos civiles de tránsito se instaló en otro punto de la ciudad e hizo una segunda diligencia de control en la que sorprendieron a 11 personas que conducían bajo los efectos del licor. El alcocheck detectó que los infractores marcaban más de la medida permitida en cuanto a gramos de alcohol por litro de sangre se refiere. Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, sostiene que pese a la cantidad de personas que han sido sancionadas y puestas a órdenes de las autoridades competentes, aún existen quienes parecen desconocer la ley. “Trabajamos de forma constante en la concienciación de los conductores para evitar que usen sus autos cuando están bajo efectos del alcohol. Esta no ha sido una campaña de ahora ni algo que las personas desconozcan, sin embargo, cada vez son más los conductores que infringen esta normativa y nuestro trabajo es hacer que paguen por esta infracción”, mencionó el funcionario. Cinco choferes más fueron detenidos y sancionados por conducir ebrios. Sucedió el sábado pasado en un operativo especial desarrollado en el sector de El Priorato en la Panamericana Norte. Los uniformados civiles se instalaron en el punto para solicitar documentación a los conductores, además de verificar que no se encuentren alcoholizados. También se desarrolló el control de uso de películas oscuras en los vidrios de los automotores. Aquellos propietarios de los vehículos que portaban ventanas polarizadas fueron detenidos y los agentes civiles las retiraron. Pozo sostiene que los operativos continuarán. “Solicitamos a la ciudadanía que conoce claramente lo estipulado en la Ley de Tránsito, procure evitar exponerse a ser sancionado. Las penas máximas son de hasta 30 días de privación de libertad y multas económicas suman el valor de hasta tres salarios mínimos vitales”, dijo.