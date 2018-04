La arrollaron camino a casa

Sin marcos

María Virginia Escanta Lita, de 83 años de edad, falleció luego de que un vehículo la arrollara. Sucedió la mañana de ayer, en el sector de El Arenal perteneciente a la parroquia de Lita. Un hombre fue privado de su libertad tras ser determinado como presunto responsable de este accidente.

Laura María Casasilla, hija de la extinta, aseguró que la última vez que vio a su madre con vida fue alrededor de las 08:00 de ayer luego de servirle el desayuno. “Ella pasó la noche conmigo. Hace seis años aproximadamente que vivía sola con un nietito, y como estamos cerca ella solía venir a comer y conversar.

Cuando amaneció me dijo, ‘ya dormí toda la noche me voy nomás a mi casa’, y apenas salió escuché un fuerte golpe, me asomé por la ventana de la cocina y alcancé a ver un carro que tenía la llanta destruida y no sabíamos qué pasó, por lo que le dije a mis hijos que fueran a ver y le encontraron a mi mami muerta en la cuneta”, indicó sollozante.

Personal de la Unidad de Policía Comunitaria de Salinas se movilizó hasta el punto donde ocurrió el hecho para verificar el deceso de la ciudadana.

Un agente de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, UIAT, desarrolló las pericias y verificación del lugar.

Cecilia Duque, nieta de la occisa, sostiene que esta no es la primera vez que se registran percances como estos. “Pedimos mayor seguridad y respeto para quienes transitamos por la vía, no es posible que la gente no baje la velocidad y no respete la vida de los demás”, indicó entre lágrimas.

Un hombre, que prefirió reservar su identidad, aseguró ser la persona que siguió al automotor marca KIA, color plata, que ocasionó la muerte de la anciana.

El ciudadano sostiene que identificó al conductor y se percató que escondió el vehículo, el que fue encontrado a más de 100 metros de donde sucedió el arrollamiento, dentro de una finca.

La parte lateral derecha está destruida. El pavimento muestra la fuerza del percance.

Alrededor de 45 metros arrastró el auto a la víctima hasta que quedó muerta dentro de la cuneta. Su cuerpo mostraba la violencia del accidente.

El conductor del auto fue privado de su libertad. La Policía trasladó e ingresó el cadáver a la morgue del hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, HSVP.

SU VIDA

La hija de la fallecida sostiene que, su madre se dedicó a la agricultura y a la crianza de sus cinco vástagos.

Hace un par de años que residía con uno de sus nietos, el cual estaba a su cargo y hoy queda desamparado. La distancia entre la casa de Laura y de su madre es de aproximadamente de 60 metros.