Se ahorcó en la terraza de su domicilio

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 09 Agosto 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1082

Ricardo Andrés Montenegro Sarmiento de 35 años de edad fue hallado muerto ayer en la tarde, en la terraza de su domicilio. Familiares del ciudadano llegaron inmersos en un mar de lágrimas, tras conocer la fatal noticia. Sucedió en el sector de El Vergel.

Carlos Tulcanazo, vecino del fallecido, asegura que alrededor de las 10:00 observó desde la ventana de su cocina, a un hombre que se encontraba parado junto a uno de los tubos del alambre de tender la ropa, en la vivienda que queda casi frente a la suya. “Cuando me levanté a tomar café le vi que estaba ahí parado, pero luego a eso de las 16:00 nuevamente ingresé a mi cocina y al ver por la ventana me fijé que el hombre continuaba ahí de pie. Me pareció extraño que una persona permanezca en esa posición por tanto tiempo, ahí fue cuando le llamé a otro vecino y nos pareció raro, por eso comunicamos a la Central de Emergencias”, manifestó el testigo. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Estadio 01 y 02 arribó luego de que el ECU911 reportara la novedad. Los uniformados intentaron tomar contacto con alguien en la vivienda, pero estaba vacía. Solo el cadáver del infortunado yacía en la terraza. Su cabeza y parte de su torso se podía observar desde la calle. Decenas de personas entre moradores y curiosos se aglomeraron en el lugar para observar la trágica escena. Al estar las puertas cerradas y nadie para abrirlas, un equipo del Grupo de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, decidió subir por la parte frontal del domicilio con una escalera. HALLAZGO En la terraza, el cuerpo del hombre se encontraba de pie, una soga estaba casi cortando su cuello. Efectivos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro, DINASED, llegó para tomar el procedimiento en cuanto a este presunto suicidio. Personal de la Unidad de Apoyo de Criminalística, UCM, realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó hasta la morgue del hospital San Vicente de Paúl, HSVP. Hasta el cierre de esta edición, el caso fue determinado como un suicidio, por parte de los uniformados élite de la DINASED. Hoy se llevará a cabo la autopsia que definirá la real causa de su muerte. Familiares de Andrés refirieron que durante su vida no procreó hijos y que se desempeñaba como mensajero en una empresa. El fallecido era oriundo de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, donde laboraba como chofer de una unidad de taxi. FAMILIAR DIJO QUE TENÍA PROBLEMAS Una de sus tías sostuvo que hace un año el hombre vino de Tulcán a residir en Ibarra con una mujer. La allegada aseguró que conocía que hace meses el occiso tenía problemas con su conviviente. “Él no debió venir a Ibarra, es casi un año y nunca pensé que mi sobrino iba a terminar así. Él es huérfano solo nos tenía a nosotros”, dijo sollozante.