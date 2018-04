Conductor no se fijó en el disco de Pare y chocó

Sin marcos

Una furgoneta y un taxi chocaron en la intersección de las calles Grijalva y Sucre. El percance ocurrió la mañana de ayer. Tras el percance no se registraron personas heridas. Los propietarios de los automotores llegaron a un acuerdo extrajudicial.

El accidente sucedió en la intersección antes indicada en circunstancias en las que según la versión otorgada por el conductor de la furgoneta color café, al agente civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad Andrés Villarruel, se encontraba circulando por la calle Germán Grijalva.

Al llegar al cruce con la calle Antonio José de Sucre, no se percató del disco de Pare y chocó su parte frontal contra el costado derecho de la unidad de servicio de transporte público.

El conductor del taxi detuvo su marcha de forma inmediata luego del impacto.

Una persona que viajaba en calidad de pasajero no sufrió heridas ni lesiones al igual que el conductor de la unidad amarilla.

Sin embargo, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, arribó al sitio para verificar el estado de los involucrados, determinando que ninguno presentaba contusiones.

ARREGLARON

Al no existir daños a la propiedad privada ni personas heridas, los conductores lograron llegar a un acuerdo extrajudicial.

El conductor de la buseta aseguró al agente civil de tránsito que se hará cargo de los costos de reparación del taxi, pues admitió que venía de un largo viaje y que posiblemente su alto grado de cansancio ocasionó que no se percatara de la señalética preventiva de tránsito y se produjera el percance.

Los automotores no fueron ingresados al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad.

El tráfico en el lugar fue suspendido por minutos, pero luego los automotores perjudicados fueron removidos del lugar y la circulación fue normalizada por los agentes civiles de tránsito.

Personas que residen por el sector se aglomeraron para observar el choque y manifestaron que este tipo de incidentes son frecuentes en esta intersección. “No es la primera vez que esto pasa, la colocación de un semáforo sería ideal”, agregaron.