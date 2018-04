Sin marcos

Graciela Morejón Chocaron en Caranqui

Publicado el Viernes, 07 Agosto 2015

Dos vehículos impactaron en la intersección de la avenida Atahualpa y Princesa Paccha, junto al parque principal de Caranqui. Luego del incidente no se registraron personas heridas, sin embargo los daños materiales de los automotores eran importantes.

En el informe levantado por el agente civil de tránsito Bosmediano, el percance se registró en circunstancias en las que la camioneta color beige circulaba por la calle transversal y al llegar a la intersección de la avenida Atahualpa, no se percató del disco de Pare situado en el lugar, y chocó su parte frontal con el lado derecho del vehículo marca Chevrolet Corsa, color verde, que transitaba por el tramo principal. El fuerte estruendo llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar, por lo que de inmediato comunicaron el hecho a la Central de Emergencias y un miembro de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad arribó al lugar. Una vez en el punto, el uniformado refiere en su informe que, los conductores y propietarios de los automotores se encontraban conversando sobre el suceso y decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar que sus autos fueran ingresados al patio de retención de la entidad pública de Movilidad. En el sitio, el agente verificó, además, que ninguna persona se encontrara herida o con lesiones de consideración o a su vez, daños a bienes públicos. El acuerdo se hizo efectivo y, según el documento, la conductora de la camioneta decidió asumir los gastos en cuanto los daños por reparaciones en el automóvil color verde. Moradores del sector solicitan que en el punto se realicen más controles. Aseguran que no es la primera vez que se registran incidentes viales en la zona, por lo que temen por la seguridad de quienes residen en el barrio. “Es complicado circular por aquí, desde que las calles cambiaron de sentido algunos sustos hemos tenido observando que los carros escapan de chocarse. La velocidad es otra de las cosas que aquí nos damos cuenta y eso es todavía más peligroso porque nuestros niños salen a correr, juegan, se cruzan al parque y sobre todo los autos que bajan de Bellavista de Caranqui no miden la velocidad en la que circulan, poniéndonos en riesgo a todos”, sostuvo una habitante que prefirió reservar su identidad. SEGURIDAD Marcelo Pozo, funcionario de la Empresa Pública de Movilidad, asegura que este tipo de accidentes, en su mayoría, ocurren por la falta de pericia y concentración de quienes se encuentran al volante. “Hemos realizado un sinnúmero de diligencias en las que recomendamos a los conductores poner atención a la señales de tránsito, pero en algunas ocasiones hacen caso omiso”, dijo.