Joven ibarreño se ahogó en Atacames

Publicado el Martes, 04 Agosto 2015

El pasado 30 de julio, un joven ibarreño de 22 años de edad se ahogó en las playas de Atacames. Según testigos, el muchacho ingresó a las aguas en estado etílico.



IBARREÑO

Andrés A., de la Universidad Técnica del Norte, ingresó al agua supuestamente en estado etílico, cerca de la medianoche, acompañado de su novia y desapareció sin dejar rastro alguno.

No hay mayores detalles de lo que pasó, pero se presume que intentó nadar mar adentro y fue cuando ocurrió la tragedia. El cuerpo sin vida del turista fue encontrado cerca del sitio donde fue visto por última vez, por uno de los prestadores de servicios turísticos de Atacames a eso de las 06:00 del viernes 31 de julio de 2015.

TRASLADO

El cuerpo del estudiante fue llevado por personal de la Fiscalía de Atacames hasta el centro forense, ubicado en la isla Luis Vargas Torres para determinar qué provocó la muerte de esta persona.

Según el cuerpo de salvavidas que están en Atacames, los turistas tienen prohibido ingresar al mar después de las 18:00. La disposición es porque los salvavidas operan hasta esa hora y luego no hay quién preste auxilio en caso de presentarse un evento como este.

Los operadores turísticos del cantón pidieron a los bañistas que si han ingerido alcohol no ingresen al mar. Y si es que han terminado de ingerir alimentos deben esperar 30 minutos antes entrar al mar. El cadáver fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses.