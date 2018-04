Muere motociclista

Sin marcos

Lunes, 03 Agosto 2015

Jairo Quinteros Farinango, conductor de una motocicleta murió la madrugada de ayer tras caer del automotor que conducía. El accidente ocurrió en el denominado Pasillo Gilberto Almeida y calle Velasco Ibarra, en San Antonio de Ibarra.



A las 06:00 el ECU 911, recibió la llamada donde se daba a conocer sobre la presencia de una persona sin vida en unas escalinatas. Se coordinan acciones y miembros de la Policía pertenecientes al Distrito Valle del Amanecer, Circuito Textilero, acudieron al lugar y verifican la presencia de un cadáver.

Un morador de este sector que caminaba por las gradas que está ubicado en el barrio Bellavista de la parroquia de San Antonio de Ibarra, se encontró con esta novedad. De inmediato reportó al ECU 911.

En el lugar también se hicieron presentes miembros del Departamento de Medicina Legal y de la Unidad de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT).

Los sargentos Hernán Guamangallo y Fausto Guanoluisa del SIAT, se encargaron de recoger las evidencias para presentar el informe respectivo de este accidente de tránsito que dejó una persona fallecida.

Explicaron que el tipo de accidente fue la pérdida de carril, volcamiento lateral derecho y muerte del conductor de la motocicleta color verde de placa HN279U.

Al parecer el conductor de este automotor que tenía 21 años de edad, intentó bajar las gradas a bordo de la motocicleta, pero no lo consiguió y cayó del automotor para finalmente impactarse contra el piso.

Se estima que el percance ocurrió a las 03:00 de ayer, ya que el cuerpo de este joven que el 16 de agosto hubiese cumplido 22 años estaba rígido. No fue detectado de inmediato ya que este callejón no es muy concurrido. Una vez concluidas todas las pericias legales en el lugar, el cadáver fue trasladado a la morgue del hospital San Vicente de Paúl por los miembros del Departamento de Medicina Legal. Mientras que el vehículo fue conducido al patio de retención vehícular de la Policía de Otavalo por los miembros del Distrito Valle del Amanecer.