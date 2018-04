Dos personas heridas en accidente en Bellavista

Sin marcos

Publicado el Domingo, 02 Agosto 2015

Una hora duró la congestión vehicular que ocasionó un accidente de tránsito que ocurrió ayer a las 17:30, en la autovía La Ruta de Los Lagos, en el ingreso al barrio Bellavista de San Antonio de Ibarra.



A las 17:34, el ECU-911, receptó una llamada en la que se daba a conocer sobre un accidente en la autovía, en el sector de la curva en el ingreso al barrio Bellavista de San Antonio.

De inmediato esta institución coordinó acciones con los organismos de socorro. Hasta el lugar del percance se despacharon unidades y personal del Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Panavial y los Agentes Civiles de Tránsito.

Según testigos que no se identificaron, dijeron que el automóvil circulaba en dirección Quito-Ibarra, a exceso de velocidad. Al intentar tomar la curva que es muy cerrada, perdió pista, tras dar varias vueltas se volcó y también se estrelló contra uno de los postes de alumbrado que están colocados en el parterre.

En el automóvil viajaban dos personas, quienes resultaron heridas. Las víctimas fueron atendidas por personal del Ministerio de Salud, quienes tras brindarles los primeros auxilios, les condujeron a una casa de salud particular donde quedaron asilados.

CONGESTIÓN.

Las tres columnas de vehículos que iniciaban en el lugar del accidente llegaban hasta el puente ubicado en la hostería Natabuela. La queja de los conductores fue que no se dio un adecuado control a la circulación para habilitar un carril para evitar la congestión que duró una hora.

Los bomberos ayudaron a voltear al automóvil y posteriormente realizaron la limpieza de la vía donde se regó aceite y gasolina.

La recomendación de los técnicos de tránsito, es evitar circular a exceso de velocidad ya que las consecuencias son los accidentes de tránsito. Otro aspecto que también debe ser tomado en cuenta por los conductores es que cuando esten frente a un volante lo hagan de forma responsable. No hablar por teléfono, no estar bajo la influencia de licor.