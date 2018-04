Sin marcos

SUCESOS Graciela Morejón 19:48 644 hits ‘Robacasas’ fueron detenidos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Sábado, 01 Agosto 2015 10:17 Escrito por Graciela Morejón Visto: 644

Marco L., Carlota M., Omar C., y Alexis C., serán juzgados el 10 de agosto luego de ser acusados ayer, del delito de robo en el grado de tentativa. Los ciudadanos fueron señalados como parte de una banda dedicada al robo de domicilios en esta jurisdicción.

En el parte policial consta que la tarde del jueves, la Central de Emergencias reportó la presencia sospechosa de una camioneta marca Ford, color azul que circulaba por el barrio Los Ceibos. De inmediato, personal de la Unidad de Policía Comunitaria Los Ceibos, inició un minucioso patrullaje por las calles del lugar hasta que en la intersección de la avenida El Retorno y General Mihi hallaron el automotor estacionado. Los policías se percataron de que un ciudadano se encontraba dentro de la camioneta en lado derecho, mientras que una pareja ingresó a un complejo habitacional. Un cuarto sujeto, del mismo grupo, tomó rumbo hacia una tienda cercana. Al notar la presunta actitud sospechosa de los ciudadanos, los uniformados solicitaron la colaboración del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, quienes arribaron de forma inmediata y neutralizaron al hombre que se encontraba a bordo de la Ford. En un inicio él cambió su identidad, pero luego mencionó su nombre real asegurando ser Marco L., mientras que, Carlota M., y Alexis C., fueron capturados por agentes del GOM, dentro de los condominios. La pareja aseguró a los miembros policiales que se encontraban observando casas de venta y que la camioneta les pertenecía. El cuarto implicado también fue aprehendido e identificado como Omar C., después de que en el parte se menciona que intentó fugarse al notar la presencia policial, pero los uniformados no permitieron que lograra su cometido. DENUNCIAS. Tras la captura de los sospechosos, dos mujeres llegaron hasta la oficina de la Policía Judicial de Imbabura, PJ – I, hasta donde también fueron trasladados los implicados, y mencionaron que las seguridades de ingreso a sus casas había sido forzada y que cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron observadas intentando robar en sus viviendas, quienes además se movilizaban a bordo de una camioneta Ford de color azul. Personal de la Unidad de Apoyo de Criminalística fue convocado a la vivienda de una de las denunciantes ubicada en la calle Huiracocha y General Mihi donde verificaron que las cerraduras fueron violentadas. Las denunciantes reconocieron plenamente a tres de los cuatro implicados como las personas que intentaron ingresar a sus viviendas. Celulares robados fueron hallados en poder de los sospechosos.