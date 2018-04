Tres personas heridas en un accidente de tránsito en Atuntaqui

Sin marcos

Categoría: SUCESOS Publicado el Sábado, 01 Agosto 2015

Tres personas resultaron heridas luego de un percance vial registrado en la intersección de la avenida Luis Leoro Franco y calle Luis Olmedo Játiva. Se trataba de una familia que circulaba a bordo de una motocicleta que fue impactada por un auto particular.

En el parte policial levantado por los efectivos Tigres de la Unidad de Policía Comunitaria Textileros, consta que mientras se encontraban realizando patrullajes de control, observaron que un sinnúmero de personas se encontraban en la intersección donde ocurrió el incidente solicitando a gritos auxilio. Al llegar al lugar se percataron que tres personas, entre ellas una menor de edad, se encontraban sobre la calzada. Todos viajaban a bordo de una moto color rojo. De inmediato los uniformados solicitaron el arribo de una ambulancia. La infante y su madre, identificada como Janeth Ipiales, fueron trasladadas de forma urgente al hospital de Atuntaqui, mientras que Joffre Males, conductor de la motocicleta, fue llevado hasta el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. El pronóstico de los afectados fue reservado en ambas casas de salud donde se asilaron. DETENIDOS. El conductor del automóvil marca Fiat, color blanco, Segundo C. fue privado de su libertad. El hombre no presentaba heridas ni lesiones considerables, por lo que fue ingresado al Centro de Detención Provisional de Otavalo. Mientras que Joffre permaneció con custodia policial en el hospital del IESS. La moto y el auto fueron trasladados e ingresados en el patio de retención vehicular de la Policía en el mismo cantón. Ayer en la audiencia desarrollada ante las autoridades judiciales, ambos conductores fueron liberados. La mujer que resultó lesionada al igual que su esposo. La menor de edad fue valorada sin presentar heridas de gravedad o que comprometan su salud. Personal policial de la Unidad de Policía Comunitaria Textileros y los efectivos motorizados Tigres realizan controles de seguridad por las calles y barrios de la urbe anteña. Según el reporte de la Central de Emergencias, el tiempo de respuesta de los uniformados a este accidente fue inmediato. Moradores que prefirieron reservar su identidad aseguraron que en ocasiones los conductores no respetan las señales de Tránsito y ponen en riesgo la vida de quienes transitan por el sitio.