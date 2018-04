Impacto en una avenida

Sin marcos

Dos vehículos impactaron en la intersección de la avenida Cristóbal de Troya y Gonzalo Troya, tras el percance no se registró personas heridas, pero los daños materiales son considerables. El presunto causante del accidente abandonó el lugar de los hechos.

LOS ACONTECIMIENTOS. Sucedió en la dirección antes indicada en circunstancias en las que según el informe levantado por el agente civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad Alejandro Huertas el vehículo marca Chevrolet Sail, color plomo, circulaba por la avenida Cristóbal de Troya, pero al llegar al cruce con la calle transversal un auto marca Daewoo, color plata, salió por la calle secundaria. EL PERCANCE. El chofer del auto Sail sostuvo que transitaba de forma normal cuando el otro auto se salió intempestivamente y no alcanzó a frenar para evitar el impacto. Ambos automotores quedaron en medio de la calzada, pero fueron removidos para no obstaculizar el tráfico. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Estadio arribó al sitio y comunicó el particular a miembros de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad, para entregarles el procedimiento. SE FUE. En la declaración del conductor del auto plomo, el ciudadano le manifestó al efectivo de Tránsito que el chofer del Daewoo le aseguró que iría a comunicar del particular al propietario del automóvil sobre el percance ocurrido, pero no regresó. Ambos automotores fueron ingresados al patio de retención vehicular de la entidad pública de Tránsito. PEDIDO. Otros conductores y moradores del sector aseguraron que en el sitio se registran algunos percance viales debido a la falta de respeto a las normativas de tránsito establecidas en la ley. Lo que para ellos, pone en riesgo la integridad de quienes moran y transitan en dicha zona. Fabian Carvajal, taxista, asegura que mientras labora por la madrugada en este sitio y a lo largo de la avenida Cristóbal de Troya, algunos conductores imprimen altas velocidades. “Es cuestión de verles no más, hay algunos choferes que parece no importarles nada y van a toda velocidad. No importa si es de madrguada, de pronto no sabemos si otro carro va a salir por alguna de las trasversales y ocasionar incidentes como estos, uno se trabaja con vidas humanas y creo que debería haber aún más control. Les he visto circulando a los señores agentes de Tránsito a toda hora en la noche y amanecida, pero lamentablemente hay personas que no les gusta respetar la ley”, agregó.