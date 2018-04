Bus universitario le chocó por alcance

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 27 Julio 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 914

IBARRA. Un bus perteneciente a una entidad universitaria chocó su parte frontal contra la parte posterior de un automóvil. Sucedió en la Panamericana Norte en el sector de la estación de servicio de El Olivo.

EL ACCIDENTE. En el incidente vial no se registraron personas heridas ni víctimas mortales. Sin embargo, los daños materiales registrados en uno de los automotores es considerable. Según el informe levantado por la agente civil de Tránsito Cristina Venegas, el percance ocurrió cuando el autobús de la entidad universitaria impactó la parte posterior de un vehículo marca Chevrolet Aveo, color gris que se encontraba en sentido norte – sur en el mismo tramo. Decenas de personas se aglomeraron en el sector para verificar lo acontecido.

RESPUESTA. Según el reporte de la Central de Emergencias, ECU 911, la uniformada de la Agencia Civil de Tránsito Empresa Pública de Movilidad, arribó al sitio en menos de cinco minutos para tomar el procedimiento correspondiente. Luego de verificar que no existían víctimas, la agente informó el trámite correspondiente a seguir por las partes involucradas. El automotor gris presentaba una gran abolladura en el maletero. El daño era visible. Mientras que el bus tenía un leve roce en su parte frontal lateral derecha.

ACUERDO. Un arreglo extrajudicial se realizó entre las partes, por lo que ni el automotor de pasajeros, ni el auto particular, fueron ingresados al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito de la Empresa Pública de Movilidad.

PEDIDO. Moradores y usuarios del tramo solicitaron a los conductores que circulan por esta vía, mantener precaución y evitar percances. “No es novedad que aquí se choquen, hasta muertos hemos visto porque la gente no se controla al volante y cree que por ser Panamericana pueden imprimir la velocidad que gusten y no se dan cuenta que también hay viviendas, niños que cruzan, gente que simplemente camina a sus casas. Pedimos que se aumenten los controles en este punto, hemos visto a los agentes civiles de Tránsito laborando aquí, pero parece que la gente a pesar de ello no entiende y continúa poniendo en riesgo la vida de todos los que habitamos o circulamos por aquí”, dijo Sonia Tatez, moradora.