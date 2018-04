Controles de velocidad en Yahuarcocha

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Sábado, 25 Julio 2015 11:51 Escrito por Graciela Morejón Visto: 730

Un vehículo terminó al fondo de un peñasco en la laguna de Yahuarocha. Tras el percance no se registraron víctimas mortales, sin embargo, el problema de fondo para este tipo de accidentes es el exceso de velocidad. Así lo dio a conocer, Robinson Viteri, jefe a cargo de los Agentes Civiles de Tránsito, ACT.

PELIGROS. Para Viteri, incidentes como el registrado el fin de semana pasado, son la pauta para reforzar los controles a lo largo de la laguna.

Y es que según el funcionario, a partir de jueves hasta el sábado de cada semana se llevan a cabo competencias de piques y velocidad de motos, mientras que los automotores imprimen también altas velocidades por lo que pierden pista y terminan accidentados.

EL ACCIDENTE. El vehículo accidentado en el sector cayó cerca de 10 metros. Milagrosamente sus ocupantes salieron ilesos. Sin embargo, los daños materiales son considerables. El propietario del automotor refirió a los efectivos civiles de Tránsito que se salió del tramo precipitadamente debido a que notó que un cúmulo de tierra, estuvo a punto de caerle encima por lo que al esquivarse terminó cayendo al barranco. Para Viteri, este como otros siniestros registrados a lo largo del tramo se generan en su mayoría por exceso de velocidad. “Si bien es cierto que la pista es un camino muerto, es decir, donde no existe mayor afluencia vehicular en la noche y madrugada, no deja de ser un sitio peligroso sobre todo para aquellos conductores de autos o motos que gustan de exceder los límites de velocidad. Es importante pedirle a la ciudadanía que tome conciencia y que no venga a este sitio para competir o hacer piques porque ponen en riesgo su vida y la de los demás”, indicó Viteri.

SEGURIDAD. El funcionario sostiene que reforzarán los controles que ya se realizan en el lugar, a fin de que no se registren incidentes como el ocurrido en el sitio. “Nosotros estamos al pendiente de lo que sucede en la pista que circunda la laguna, la ciudadanía en muchas ocasiones ha denunciado la presencia de personas que en sus motos organizan piques y en autos exceden la velocidad y hemos atendido su llamado”, dijo.