323 accidentes viales y 35 muertos en Imbabura

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 22 Julio 2015 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 1074

Gabriel Marcelo Chalá Lara, murió el pasado domingo tras ser arrollado por un automóvil en la recta de Ambuquí. Ese día dos personas más en Ibarra y Otavalo, también fallecieron. Ellos son parte de las 35 víctimas mortales en 323 accidentes de tránsito que hasta la fecha se registra en la provincia de Imbabura.

TRAGEDIA. Gabriel Chalá, se movilizaba en una bicicleta por la Panamericana en el sector de la recta de Ambuquí, con destino a su casa. De pronto un automóvil de placa ICF-009, lo embistió, arrastró aproximadamente 30 metros y lo proyectó hacia las alturas para caer sin vida sobre la calzada. Los gritos de dolor de los familiares al enterarse de este hecho inundaron el lugar, donde yacía el cadáver de Gabriel y dos autos destruidos. El segundo vehículo una camioneta doble cabina de placa POO-55, también fue embestida por el automóvil.

La Policía del servicio comunitario, agentes del SIAT y paramédicos del Minitserio de Salud estaban presentes en el lugar.

Gabriel fue parte de los 4 muertos que se produjeron entre el sábado y domingo pasado a consecuencia de accidentes de tránsito.

ESTADÍSTICA. El teniente Santiago Ramírez, jefe del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía de Imbabura, dijo que solamente en el último fin de semana murieron 4 personas y unos 15 heridos, en choques, arrollamientos y estrellamiento de vehículos

Esto ubica a Imbabura como una de las provincias en la que se contabilizan mayores accidentes de tránsito en las vías. Según los registros del SIAT, en lo que va de este año registra 323 accidentes y 35 muertos. Ramírez asegura que existen problemas pequeños, como rozamientos y choques ligeros, en los que los propietarios de los vehículos llegan a un acuerdo, por lo que no interviene la Policía. Esos accidentes no se incluyen en las estadísticas de tránsito, explica.

Según datos del SIAT en el primer semestre de 2014, ocurrieron 280 accidentes y 22 personas fallecidas.

Al realizar una comparación se puede apreciar que la accidentabilidad y mortalidad en la provincia de Imbabura ha aumentado.

Por ello, el servicio a su cargo realiza charlas de concientización para educar a los conductores y los peatones. El propósito es reducir el elevado número de accidentes de tránsito, que dejan mucho dolor en las familias.

CAUSAS. Entre las causas de los accidentes viales en la provincia es por la imprudencia, donde está la embriaguez, hablar por teléfono celular, cambiar de estación la radio. La impericia, que es la falta de experiencia al conduciry la inobservancia de la ley de tránsito. No respetar la luz roja de los semáforos, discos pare, mientras que los peatones no utilizan los pasos cebra, cruzan las vías por sitios no permitidos.