Se fue contra la pared

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 21 Julio 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 635

Un vehículo terminó estrellado contra una pared. Ocurrió en la intersección de las calles Ricardo Sánchez y Miguel Sánchez. Tras el percance no se registraron personas heridas pero los daños materiales fueron considerables.

PERCANCE. Según el parte informativo levantado por el agente civil de Tránsito Xavier Salazar, quien según reporte de la Central de Emergencias, arribó al sitio en cuestión de minutos, el percance se registró luego de que la mujer que se encontraba al volante de un auto marca Peugeot, color negro, perdiera pista y terminara chocando contra el muro de una vivienda. SIN HERIDOS. Luego del estrellamiento no se registraron víctimas mortales. Sin embargo los daños materiales fueron considerables. La conductora del automotor no portaba licencia de conducir y según el informe del agente de movilidad, la ciudadana se encontraba practicando la conducción. Otras versiones referidas al uniformado civil de Tránsito determinaron que supuestamente le encomendaron ir a comprar y que se asustó, ocasionando el accidente de tránsito. PROCEDIMIENTO. El vehículo no fue retenido, ni la conductora privada de su libertad ya que no se registraron heridos. Un arreglo extrajudicial se realizó entre las partes a través del pago de 400 dólares y la reposición del muro de protección de la vivienda afectada. SEGURIDAD. Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, recomienda que aquellas personas que no portan el documento de conducción eviten ser sancionados. “Conducir sin licencia es una infracción que se sanciona con prisión preventiva y multas económicas dependiendo de las circunstancias en las que se registra un incidente de tránsito. Es importante recordarle a la colectividad que deben tomar las precauciones necesarias para evitar ser sancionados y aquellos que aprenden a conducir, deben evitar tomar las calles de la urbe sin la supervisión de una persona que pueda servirle de guía ya que no cuentan con los conocimientos necesarios para ello”, finalizó.