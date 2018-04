Sin marcos

SUCESOS Blanca Moreta 06:55 859 hits Hombre muere arrollado

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 20 Julio 2015 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 859

Un hombre de quien se desconoce su identidad, murió ayer en la madrugada luego que presuntamente habría sido arrollado por un auto que huyó del lugar. El cadáver estaba en la vía Ilumán-Peguche.

ACCIDENTE. El ECU 911 Ibarra, recibió la llamada a las 05:20 de ayer. La persona que alertaba del incidente informó que el cuerpo de una persona estaba en la vía Ilumán-Peguche.

La coordinación se realizó con miembros de la Policía Nacional y Ministerio de Salud. En el lugar el personal médico verificó que se trataba de una persona de sexo masculino, quien no tenía signos vitales y presuntamente falleció como consecuencia del arrollamiento de un automotor que huyó del lugar.

En el lugar también se hicieron presentes miembros del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT, quienes junto a la Fiscalía realizarán las indagaciones respectivas para encontrar al responsable de este hecho. El cadáver del infortunado ciudadano quien vestía una camisa a cuadros de varios colores, un chaleco y un pantalón azul, fue conducido a la morgue del Hospital San Luis de Otavalo, donde deberán practicarle la autopsia respectiva que determinará la causa del fallecimiento.



RECOMENDACIÓN. El peatón es el eslabón más débil de la cadena en la siniestralidad vial, los actos inseguros que cometen durante su tránsito, permiten que ocurran accidentes siendo las victimas en la mayoria de los casos ancianos y niños. Para evitar ser arrollado tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Los adultos mayores, discapacitados y niños, deben andar acompañados. Nunca cruce en una curva ni cerca de ella. No salga de manera intempestiva de entre dos vehículos estacionados para cruzar la calle, Al cruzar la calle, camine, no corra, hágalo con precaución. Evite salir a la calle si se encuentra en estado de embriaguez. Si tiene que salir a la calle por la noche, use ropa clara y con reflejante, hágase notar, camine por la izquierda con el tráfico de frente, si van en grupo caminen en fila. Evite que los niños jueguen en la calle, utilice los parques. Si hay algún evento, manifestación o choque, manténgase fuera de la carretera.