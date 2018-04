Ciclista muere arrollado

Sin marcos

Chelo, Chelo, eran los gritos de los familiares de Gabriel Marcelo Chalá Lara, quien ayer a las 10:20, murió tras ser arrollado por un automóvil que además se estrelló contra una camioneta que estaba parqueada en la vía. El conductor huyó del lugar.

ACCIDENTE. El sargento segundo Fausto Guanoluisa, del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, explicó que se trata de un choque por alcance y posterior estrellamiento con una persona que conducía una bicicleta muerta. Comentó que el conductor huyó del lugar dejando abandonado el vehículo.

Según testigos, mencionaron que el automóvil color gris de placa ICF-009 que circulaba en dirección hacia Ibarra, embistió al conductor de la bicicleta que fue identificado como Gabriel Chalá. Lo arrastró aproximadamente unos 30 metros, lo elevó por los aires y cayó sobre el pavimento. Mientras tanto el automóvil se impactó contra una camioneta doble cabina color blanco de placa POO-055, que se encontraba estacionada al costado de la vía, que también la arrastró unos 10 metros.

perjudicado. Henry Burgos, una persona con discapacidad, propietario de la camioneta color blanco de placa POO-055, expresó que mientras conocía un terreno que está en venta del cual se interesó, dejó parquedado su automotor al costado de la vía. De pronto escuchó un estruendo super fuerte y cuando salió a la carretera a mirar que pasaba, observó como su auto era arrastrado por un automóvil.

Mi camioneta está totalmente destruida, expresó con mucha preocupación Burgos, quien dijo que ventajosamente al momento del accidente en su automotor no habían ocupantes. Todos estaban conociendo el terreno por el cual se interesó Burgos y su familia.

HUYÓ. Un familiar del dueño de la camioneta, intentó detener al presunto causante del accidente, pero no logró sostenerlo ya que tras un forcejeo, éste se soltó y huyó hacia un terreno donde habían unos árboles de plátanos. Varias personas se internaron en la plantación para buscarlo. Dijeron que no había salida alguna ya que aquel terreno terminaba en el río.

COORDINACIÓN. El ECU 911 Ibarra, coordinó acciones con los organismos de seguridad y despacharon unidades del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y los agentes del Servicio de Investigaciones de Acidentes de Tránsito. Los agentes del SIAT, Fausto Guanoluisa y Hernán Guamangallo, realizaron la toma de evidencias que les ayudará a establecer la causa del accidente y establecer responsabilidades.

TRASLADO. En medio del dolor y lamentos de los familiares, el cadáver de Gabriel Marcelo Chalá Lara, fue trasladado a bordo del furgón de medicina legal hacia la morgue del Hospital San Vicente de Paúl en Ibarra, para los trámites legales.

LEY. Art. 127.- Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador, quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes circunstancias: negligencia; impericia; imprudencia; exceso de velocidad; conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; inobservancia de la presente Ley y su Reglamento.