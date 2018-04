Sin marcos

SUCESOS Blanca Moreta 07:48 534 hits Rescataron a un suicida

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 19 Julio 2015 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 534

Un hombre, de unos 37 años, fue rescatado el pasado viernes de lo alto de un poste desde donde amenazaba con lanzarse, cerca al viaducto de la Prosperina, en el norte de Guayaquil. El individuo subió como a las 07:00 y estuvo hasta cerca de las 10:00.

RESCATE. Félix Montero y Alberto Bolaños escalaron el cilindro de cemento y cerca de 2 horas trataron de convencerlo de que no se matara. Otra persona, que también intervino, resultó herida, pues fue golpeada. “Yo lo agarré duro de las piernas y él me golpeó en la cabeza con un teléfono que le presté para que llamara a su madre, como pedía. Me dijo que ayer (jueves) se botó desde un tercer piso”, relató Daniel Santo. Lucila Caicedo, quien llegó al sitio, repetía “no queremos que se mate. Dice que lo quieren matar”. Cuando, el joven fue rescatado por los bomberos expresó que es colombiano y trabaja como chofer y peluquero. Además que su objetivo es llegar a Chile para encontrarse con sus hermanos. “Me persiguen y no sé por qué. Yo no me meto con nadie”, dijo. El fiscal Alfredo Chonillo dispuso que fuera llevado a un hospital, pues tenía heridas por una caída de unos 10 metros.

BOMBEROS. Miembros del Cuerpo de Bomberos, de la Empresa Eléctrica de Guayaquil y Policía Nacional tardaron dos horas y media en convencer a Orlando para que bajara del poste y desistiera en quitarse la vida.

Al final, personal de la Eléctrica tuvo que usar un carro canasta para bajar al extranjero y luego entregarlo a la Policía. Un testigo que inicialmente subió al poste para prevenir al sujeto de que podría caer y morir, recibió golpes de este. “Estaba asustado, por eso me subí al poste”, explicó Orlando, quien, según testigos, el jueves también intentó suicidarse. Mientras era embarcado en una patrulla, dijo que entró hace dos días al país procedente de Buena Ventura, Colombia, con la intención llegar a Perú y trabajar.