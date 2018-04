Sin marcos

SUCESOS Graciela Morejón 00:00 2027 hits Hombre fue degollado

/ 2 Ratio:/ 2

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Jueves, 16 Julio 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 2027

Arrastrado y degollado terminó el presunto asesino de Fanny Puma una joven indígena que fue encontrada muerta en el estadio de la comunidad de La Magdalena, la madrugada del martes. El cadáver de Marco Amaguaña Matango fue hallado en el sector de La Culebrilla, ubicado a dos kilómetros de donde supuestamente sometió a su víctima.

MUERTE. Una extraña cadena de muerte merodea en la parroquia de Angochagua. Todo empezó la madrugada del martes cuando el cadáver de Fanny Puma fue encontrado junto al estadio de la comunidad de La Magdalena. Marco, fue señalado como el principal sospechoso de este delito. La autopsia determinó que la ciudadana murió violentamente al ser ahorcada. BÚSQUEDA. Marco se convirtió en el hombre más buscado por la Policía de esta jurisdicción. Efectivos élite de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro, DINASED, iniciaron con las investigaciones necesarias para localizar al supuesto responsable del femicidio, sin embargo, no lograron dar con su paradero. Hasta ayer, que la Central de Emergencias reportó el hallazgo de un cadáver en la misma comunidad,. HALLADO MUERTO. A unos 50 metros de un arenoso camino, estaba el cadáver. En el descenso del tramo, se observaba un gran rastro de sangre y al final, el cuerpo inerte de Marco. Su ropa estaba casi a la altura de su rostro, una de las bastas de su pantalón estaba subida, todo indicaba que había sido arrasado por el sendero. María Guadalupe Puma es una humilde moradora de la comuna y fue la primera en encontrarlo muerto. Ella asegura que alrededor de las 07:30 amarraba a sus borregos y se percató de que un hombre estaba boca abajo entre la maleza del bosque. “Pensé que estaba borracho y que se había quedado dormido, pero cuando me acerqué le vi que era mi vecino y que estaba fallecido, luego le avisé a mi sobrino”, mencionó. HABLÓ CON SU HIJA. Fernando Amaguaña, hermano del fallecido, sostuvo no conocer nada sobre la relación extramarital que el ciudadano mantenía con Fanny Puma, ni de la vinculación de su allegado con la muerte de la mujer. No obstante, manifiesta que Marco laboraba en una hacienda de la comunidad, desarrollando labores agrícolas. “Estaba camino a Ibarra y me llamaron para comunicarme de la muerte de mi hermano”, agregó. Un efectivo especializado de la DINASED, interrogó a Lourdes Amaguaña, hija del extinto, quien le dijo al uniformado que la última vez que habló con su progenitor, fue alrededor de las 18:30 del martes. “Como yo sabía lo que pasó, le dije a mi papi, ¿por qué hizo eso, porqué le mató a esa chica?, a lo que él me respondió que no había tenido alternativa, luego de eso, me dijo que me quería mucho y que me cuide siempre y colgó”, relataba sollozante. INVESTIGACIÓN. Lo que en un principio comenzó con un femicidio, en donde el presunto responsable era buscado para ser investigado por este delito, se transformó en un asesinato cuando el supuesto autor de este hecho apareció muerto ayer. Al encontrarlo sin vida, se presumió que el ciudadano decidió acabar con sus días, pero la historia dio un giro de 360 grados. La deducción de una muerte violenta, nace cuando los policías voltearon el cadáver del hombre y lo pusieron boca arriba, ahí, los efectivos notaron que tenía un corte profundo en el lado izquierdo de su cuello. Al parecer, quien o quienes cometieron el delito, lo asesinaron la madrugada de ayer. Un barrido policial se desarrolló en los alrededores de la escena del crimen para encontrar el arma homicida, pero no la hallaron. MUERTE DE FANNY. La mujer de 19 años de edad fue encontrada muerta la madrugada del martes. Uno de sus familiares manifestó que Marco, con quien tenía una relación amorosa, llamó a la madre de la occisa para preguntar si había llegado a la casa, al recibir una negativa, él les indicó que la buscaran en el estadio de la comunidad. Los allegados de Fanny rastrearon la zona y la hallaron sin vida. La autopsia determinó que una asfixia mecánica por probable sofocación o ahorcamiento provocó su deceso. Marco fue señalado como el principal sospechoso de este crimen, tipificado como el primer caso de femicidio en lo que va de este año en Imbabura. Personal de la Unidad de Criminalísitca trasladó el cadáver hasta la morgue del HSVP.