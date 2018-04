Operativos de seguridad en La Esperanza

Sin marcos

Categoría: SUCESOS Publicado el Miércoles, 15 Julio 2015

Con la finalidad de controlar y brindar seguridad en el sector de La Esperanza, efectivos de la Unidad de Policía Comunitaria de la localidad desarrollan operativos de control constantes, en la vía que conduce a las diferentes comunidades de la parroquia.

Diligencia. Fernando Villa, sargento segundo de Policía, asegura que su jornada de control inicia en la mañana junto a los uniformados Jeyson Aguas y Edison Brusil, en la que durante 30 minutos permanecen en el tramo para revisar a los vehículos que circulan por el sector incluyendo transportes públicos.

Seguridad. La razón por la que se llevan a cabo este tipo de diligencias, es para regular el paso de los automotores que ingresen y salen de la parroquia y evidenciar que no se estén desarrollando actos ilícitos como contrabando, robo, abigeato, entre otros.

Luis Palma, morador, sostiene que ha observado la labor desarrollada por los agentes y manifiesta que se siente más seguro con su presencia.

“Uno les ve en la mañana, en la tarde y al caer la noche realizando estos controles, eso me parece bueno porque en realidad si se han dado alguna situaciones fuera de la ley aquí así que la presencia de los señores policías es importante es para nosotros porque nos brinda seguridad y podemos salir tranquilamente”, dijo.

REACCIONES. Edmundo Amaguaña, conductor de una camioneta que presta servicios de transporte de carga, asegura que estas actividades benefician y brindan seguridad a los habitantes de la localidad.

“Es bueno ver que la Policía controla en el sector el paso no solo de los autos sino lo que cada uno estamos llevando, eso es fundamental para evitar que se cometan actos delictivos como el contrabando que tanto daño le hace a nuestra economía.

Además, la gente cada vez que observa esto se siente más tranquila y confiada porque de alguna manera se está impidiendo que la delincuencia llegue a nuestro sector”, enfatizó. Rosa Criollo, pasajera de una unidad de bus, sostuvo. “Me revisaron lo que voy llevando a Angochagua, tengo una tienda y cada cosa me registraron, pero me parece positivo porque así no van a dejar que la inseguridad llegue a nosotros”, explicó.

PROCESO. Los operativos de seguridad se llevan a cabo durante todos los días durante tres etapas, mañana, tarde y noche en diferentes puntos de la vía a La Esperanza.