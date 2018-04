Chocaron frente al parque de La Familia

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 13 Julio 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 681

Dos automotores impactaron en la intersección de la avenida Ricardo Sánchez y Juan Francisco Bonilla. Luego del incidente vial no se registraron personas heridas, sin embargo, se evidenciaron daños materiales en ambos vehículos.

LOS ACONTECIMIENTOS. Según el parte informativo levantado por la agente civil de Tránsito Adriana Tontag, el vehículo tipo taxi, circulaba en sentido norte – sur por la avenida Ricardo Sánchez, cuando al llegar al cruce con la calle Juan Francisco Bonilla impactó con un automóvil color blanco, marca Chevrolet Corsa, que transitaba por este tramo.

Una imprudencia cometida por uno de los automotores involucrados ocasionó el choque.

PROCESO.

La agente civil de Tránsito Tontag, llegó al lugar del percance en cuestión de minutos, así lo refiere la Central de Emergencias, en cuanto al inmediato tiempo de respuesta de la uniformada.

En su arribo al lugar de los acontecimientos, verificó que albos automotores yacían impactados en medio del tramo de la avenida Ricardo Sánchez. Personas que se encontraban por el sitio se aglomeraron para observar el incidente vial.

Ninguna persona resultó con heridas o lesiones graves en su cuerpo, no obstante, se determinaron posibles contusiones leves debido a la fuerza del impacto registrado.

ARREGLARON. Los choferes no fueron privados de su libertad, tras no haberse registrado víctimas mortales en el percance.

Ambos decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar que el procedimiento sea puesto a órdenes de las autoridades competentes y se determinen las verdaderas responsabilidades, luego de las pericias e investigaciones a desarrollarse en dicha diligencia.

Por lo que la uniformada no ingresó los automotores al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito.

VERSIÓN. Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, asegura que este tipo de percances ocurren debido al irrespeto de las leyes de tránsito claramente establecidas. “Las normas viales no son un secreto para nadie, no es comprensible que este tipo de situaciones sigan ocurriendo pese a todas las advertencias y prevención que se desarrolla a nivel nacional”, dijo.