Tres autos colisionaron en Natabuela

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 12 Julio 2015 09:47 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1057

Tres vehículos colisionaron en el ingreso a la parroquia Natabuela, perteneciente al cantón Antonio Ante. Sucedió alrededor de las 14:40 de ayer. Un hombre resultó herido. Los automotores, entre ellos un bus de servicio intercantonal, fueron retenidos.

LOS ACONTECIMIENTOS. El accidente de tránsito ocurrió en circunstancias en las que, según Diego Ruiz, conductor del camión marca Chevrolet, color blanco, se encontraba detrás de la unidad de bus perteneciente a la Cooperativa Cotacachi. “Al ver que el bus estaba recogiendo y dejando pasajeros circulando por el carril derecho, me abrí para poder avanzar y fue cuando noté que una camioneta pasó a velocidad y se impactó contra la parte posterior del bus y por la fuerza del golpe rebota y el impacto conmigo fue inevitable, traté de orillarme lo mas posible a la izquierda, pero el choque ya se había dado”, señaló. MÁS DETALLES. Por su parte, el conductor de la unidad de traslado de pasajeros Pablo Yépez, aseguró que se encontraba intentado orillarse para realizar una parada, cuando sintió un golpe en la parte posterior izquierda del pesado vehículo. “Cubría la ruta Ibarra – Cotacachi, cuando al llegar a esta parte del camino sentí como la camioneta me chocó en la parte posterior y al mirar el retrovisor me percaté que luego de impactarse conmigo, se dio con el camión”, aseguró el ciudadano. PROCEDIMIENTO. Personal de la Unidad de Policía Comunitaria Textileros 1, llegó de forma inmediata al sitio del percance, según el reporte de la Central de Emergencias. El chofer de la camioneta sufrió una herida en la cabeza y contusiones, por lo que fue llevado hasta el hospital de Atuntaqui. Una persona que viajaba junto a él resultó sin mayores complicaciones, según el informe preliminar de la Policía. Los conductores del camión y el bus fueron detenidos mientras que el herido permanece bajo custodia en una casa de salud. Hoy se realizará la audiencia.