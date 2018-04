Adolescente estuvo perdido por dos días y apareció

Sin marcos

Kevin Bosmediano estuvo extraviado desde el miércoles 8 de julio de este año. La última vez fue visto a bordo de un bus de servicio urbano y desde entonces nada se conoció sobre su paradero, hasta ayer que lo encontraron.

DESAPARICIÓN. En lancha y con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, iniciaron la búsqueda del menor de edad en la laguna de Yahuarcocha. Así lo refirió Aníbal Bosmediano, padre de Kevin, quien aseguró desconocer las causas por las que su hijo decidió abandonar su hogar. “Él tenía clases el miércoles y según averigüé cumplió las horas de clases y luego con todos los compañeros salieron a sacar una copias. Más tarde había dicho que cada quien se vaya para su casa y solo se quedó con uno de sus compañeros”, manifestó el afligido allegado. KEVIN TOMÓ UN BUS. Aníbal sostiene, además, que luego de contactarse con la mayor parte de los conocidos de su hijo, llegó a un compañero quien asegura que estuvo con él. “El muchacho nos dijo que abordaron un bus que conduce a la Aduana y ambos lo tomaron. El compañerito se bajó en el sector de El Olivo porque ahí queda su casa, mientras Kevin se quedó a bordo, para eso ya eran cerca de las 19:30, desde ahí en adelante no sabemos nada más sobre mi hijo”, refirió. Al consultarle sobre si el adolescente tuvo algún inconveniente con alguien de la familia o terceras personas, el padre manifestó que no, pero que le había manifestado su esposa que el adolescente se encontraba en etapa de recuperación de notas, por cuanto se había quedado suspenso en dos asignaturas. El menor de edad cursa el último año de bachillerato. LO HALLARON. Finalmente, ayer alrededor de las 15:30 personal de la DINAPEN, dio con el paradero del adolescente, quien fue encontrado en Yahuarcocha, su padre no dio mayores detalles del hallazgo, pero aseguró que kevin se encontraba en buen estado de salud.