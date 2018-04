Adolescente salió de su casa y no regresó

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Martes, 23 Junio 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 2279

Melany Reinoso salió de su domicilio al mediodía del 4 de junio de este año. A partir de entonces, nunca más se volvió a saber de su paradero. Su familia la busca desesperadamente. Vicente Reinoso, padre, llegó hasta la oficina de Diario EL NORTE, para pedirle a su hija que regrese a casa.

DESAPARICIÓN. La tragedia por la ausencia de Melany llegó a este hogar el 4 de junio de este año. La menor de 17 años de edad, salió al mediodía de la fecha antes indicada y hasta el momento nada se conoce de su paradero.

Vicente dice que desde que la pequeña tenía 4 años de edad vive al cuidado de su padre y hermanos ya que la madre de Melany los abandonó hace 13 años.

Desde entonces, Vicente asegura que la adolescente ha llevado una vida normal.

“Nunca le he regañado a mi hija, siempre hemos tratado de conversar, de saber qué le pasa, incluso le he preguntado si tiene novio o algo, pero solía decirme que no, que lo que, quería era estudiar y que por el momento, no le interesaba estar con nadie, a lo que yo le contestaba que está muy bien”, dijo Vicente.

EXTRAÑA INVITACIÓN. Vicente relata que según su hermana, su hija recibió una invitación para formar parte de una agencia de modelaje en la que supuestamente ofrecían a las aspirantes ingresos desde 1 000 a 20 mil dólares. “Mi hermana me contó que el 3 de junio, mi hija fue a un hotel de la ciudad donde fue citada por un hombre que representaba una agencia de modelos. Fue acompañada por dos compañeras y las camareras les dijeron que se vayan, que solo mi hija se quedaba. Una de las amigas al buscarle en la casa, a Melany, le contó a mi hermana lo que pasó y al ir al hotel encontraron a mi hija en el baño desmayada. La DINAPEN ayudó a rescatarla”, dijo.

NO VOLVIÓ. Al día siguiente del rescate, Melany recibió una llamada misteriosa a su celular, salió de su casa y jamás regresó.