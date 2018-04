Terminó estrellado en un poste

Sin marcos

Viernes, 19 Junio 2015

IBARRA. La madrugada de ayer, un vehículo terminó impactado contra un poste de alumbrado público. El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Mariano Acosta y Manuela Cañizares. Luego del percance no se registraron personas heridas.

SUCESO. Ocurrió alrededor de las 03:02, en circunstancias en las que según consta en el parte informativo levantado por el agente civil de Tránsito Juan Gabriel López, el conductor del automotor color verde, marca FORD, se encontraba circulando por la avenida Mariano Acosta en sentido sur – norte, en el carril derecho del tramo.

Al llegar a la altura de la avenida Manuela Cañizares se apegó al mismo costado para evitar impactar contra una motocicleta, por lo que en la maniobra terminó subiéndose a la vereda para posteriormente chocar contra el poste de alumbrado público.

PROCESO. El hombre refirió al agente civil de Tránsito que visualizó a quienes iban a bordo de la motocicleta y argumentó que solo el conductor llevaba casco, mientras que su acompañante no. Por los daños generados en el bien público el automotor fue ingresado al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito, ACT. El conductor del vehículo no fue privado de su libertad al no registrarse personas lesionadas tras el impase vial.

SANCIONES. Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, asegura que los incidentes de esta índole se registran por la imprudencia de algunos conductores, sobre todo de quienes circulan en motocicletas. “Hemos sancionado a gran cantidad de motorizados que incumplen con las normas de tránsito establecidas. Es lamentable que la impericia sea una de las más grandes causas de accidentes”, dijo.