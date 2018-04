Choferes sportman conducían camiones

Sin marcos

Fuertes sanciones fueron impuestas a más de 10 vehículos de carga pesada que circulaban por la Panamericana Norte en el sector de El Priorato. Efectivos de la Agencia Civil de Tránsito de Ibarra solicitaron la documentación a los conductores y encontraron sorpresas.

OPERATIVOS. Durante el fin de semana se desarrollaron diligencias de control en distintos puntos de la urbe, por parte de los agentes civiles de Tránsito. Uno de los lugares en donde se registraron novedades fue en el tramo de El Priorato. En dicho punto, cerca de una docena de camiones fueron retenidos y sus conductores sancionados. Y es que, según Marcelo Pozo, gerente operativo de la Empresa Pública de Movilidad, MEP, al momento de solicitar la documentación correspondiente se encontraron con el hecho de que quienes estaban al volante eran personas que no contaban con la licencia de conducir correcta para manejar este tipo de vehículos de carga pesada. “Son personas que tienen licencia tipo B, y eso les permite solamente conducir autos livianos no de carga. Esta es una contravención que conlleva a una sanción de siete días de retención del automotor y el pago de dos salarios mínimos vitales”, refirió el funcionario. REACCIÓN. Los choferes de los camiones retenidos, algunos de ellos propietarios de los mismos, se mostraron molestos por las sanciones. “Pablo”, nombre protegido, es dueño de uno de los vehículos sancionados, él asegura que la falta de conductores profesionales que estén disponibles para trabajar ha hecho que se vean, según dice, obligados a contratar a personas con licencias no aptas. “Últimamente se ha vuelto difícil encontrar quien quiera trabajar a veces hay personas que no les gusta velar y manejar en las noches y nosotros necesitamos transportar nuestra mercadería en los horarios que sean, porque también trabajamos con un cronograma de entregas”, mencionó. CONTROL. Mientras tanto, otros conductores aseguraron que es ideal este control. “A mí me parece una buena iniciativa de los agentes de Tránsito, porque nosotros somos choferes profesionales y conocemos las vías, las normas y los cuidados que hay que tener al momento de transportar carga, algo que quienes tienen licencia sportman podrían no saber. Andar con un vehículo de este tipo en la carretera no es un juego y creo que todos los que nos metemos a manejar autos pesados debemos ser personas capacitadas y acreditadas para eso”, señaló. Los camiones fueron ingresados al patio de retención de la ACT.