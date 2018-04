Accidente cerca al ECU 911

Sin marcos

Sobre la vereda en la que se ubica el edificio del ECU 911 quedó una unidad de taxi luego de haber impactado con otro automotor en la intersección de las avenidas Camilo Ponce y Ricardo Sánchez. Tras el percance no se registraron personas heridas, pero los daños materiales son considerables en ambos vehículos implicados.

LOS ACONTECIMIENTOS. El accidente ocurrió en la dirección antes indicada. Los agentes civiles de Tránsito Cristian Lahuate y Alexander Pozo arribaron al sito de forma inmediata y constataron el percance vial. Una unidad de taxi se encontraba sobre la vereda en la que se encuentra la edificación del ECU 911. El costado derecho de la unidad de servicio público, presentaba daños por el impacto. Mientras tanto, en la intersección de ambas avenidas yacía un automotor de marca Chevrolet Grand Vitara, color gris con la parte frontal destruida.

Restos de vidrios y partes de ambos automotores se encontraban esparcidos en la calzada.

CHOFERES ILESOS. Tras el fuerte percance, los conductores no presentaron heridas de consideración. No obstante, en el vehículo particular estaban a bordo dos personas más, quienes presentaron golpes leves. Una unidad de atención emergente del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, llegó al lugar para auxiliar a los afectados, pero ninguno fue trasladado a alguna casa de salud.

DAÑOS. Entre los implicados no se llegó a un acuerdo extrajudicial por lo que los automotores fueron ingresados al patio de retención vehicular de la Agencia Civil de Tránsito, ACT. En la versión recibida por los efectivos de Tránsito, el conductor del taxi aseguró que circulaba por la avenida Camilo Ponce y que el chofer del Vitara no se habría percatado de la luz de PARE intermitente del semáforo produciéndose el impacto. Según el ACT, el chofer del Vitara por su parte, mencionó que quien no se percató fue el conductor del automotor amarillo.

SEGURIDAD. Según el reporte de la Central de Emergencias el tiempo de respuesta de los efectivos civiles de Tránsito al lugar de los hechos fue de menos de cinco minutos, debido a que se encontraban realizando patrullajes de control por un sector aledaño al lugar del accidente vial.