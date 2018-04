Se quitó la vida en su domicilio

Sin marcos

/ 1 Ratio:/ 1

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 15 Junio 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 2483

Una pequeña caseta de madera usada como baño en una humilde vivienda ubicada en la parroquia de González Suárez, se convirtió en el lecho de muerte de una joven de 19 años de edad, que decidió ponerle fin a sus días. Su cuerpo inerte fue hallado por uno de sus allegados la madrugada de ayer.

TRAGEDIA. Al llegar a la tranquila parroquia perteneciente al cantón Otavalo, un ambiente de tristeza se observaba. Todos comentaban sobre la tragedia que acaecía en una de las familias del sector, cuando una de sus integrantes decidió terminar con su vida en su casa. Llegar a la vivienda de la occisa no fue difícil, pese a que la desgracia ocurrió en la madrugada, avanzada la mañana ya todos conocían de la fatal noticia y un equipo de Diario EL NORTE, fue rápidamente guiado hasta el lugar de los hechos.

En el sitio se podía observar el rastro de sangre. El piso y el inodoro de la estancia estaban impregnados del fluido sanguíneo. Una de las tablas que hacían parte de la estructura del techo, había sido usada por la joven para quitarse la vida con una soga.

deceso. Una de las vecinas de la familia, quien prefirió reservar su identidad, aseguró que conoció del hecho a través de su madre, quien le había comentado lo sucedido, no obstante, conoció además que cerca de las 04:00 la joven salió de su casa al baño que está ubicado en el pequeño patio de arena y no regresó a la vivienda. Uno de sus familiares hizo el macabro hallazgo. La mujer usó una soga que amarró en una de las tablas del techo de la improvisada caseta y se ahorcó. Los motivos que llevaron a la mujer a quitarse la vida no fueron revelados. No obstante, el suceso permanece en investigación.

PROCEDIMIENTO. Personal de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorisón y Secuestro, DINASED, fue convocado al lugar de los hechos. Los efectivos realizaron las diligencias correspondientes para posteriormente ejecutar el levantamiento del cadáver de la ciudadana. Agentes de la Unidad de Criminalística, UCM, trasladaron el cuerpo sin vida hasta la morgue del hospital San Luis de Otavalo, donde fue sometido a la autopsia de rigor.