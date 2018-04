Se volcó y dejó el auto abandonado

Sin marcos

Un vehículo terminó a un costado de la autovía que conduce a Otavalo. Se trataba de un automotor cuyo conductor se volcó hasta quedar a punto de estrellarse contra la puerta de ingreso de una propiedad ubicada en el lugar. El chofer huyó, abandonando el auto.

SUCESO. Vidrios rotos, un parabrisas destrozado y partes de auto se encontraban esparcidos en la calzada. Se trataba de un auto marca Mitsubishi Montero, color blanco que se hallaba destruido al costado derecho de la vía que conduce de Ibarra a Otavalo. Ni el conductor, ni ningún otro ocupante se encontraban a bordo del auto. Los efectivos de la Agencia Civil de Tránsito Andrés Loza y Leonardo Badillo arribaron al sitio para verificar el acontecimiento que, fue reportado por la Central de Emergencias como un vehículo que aparentemente se incendió. Sin embargo, al llegar al punto constataron que dicho flagelo no ocurrió y que lo que se había registrado era un accidente de tránsito.

RESPUESTA. Un tanquero y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Ibarra también fueron alertados del presunto auto incinerado, pero descubrieron el accidente en el que además, al no encontrar personas heridas procedieron a retirarse del sitio. El proceso quedó a cargo de los uniformados de Tránsito.

SIN RESPONSABLES. En la puerta derecha del auto se observaba una mancha de sangre. Los agentes presumieron que quien o quienes ocupaban el automotor se encontraban bajo los efectos del alcohol. Una persona que se identificó como hermano de la dueña del vehículo sacó una botella de cerveza del interior del automotor y la puso en la cuneta. No se pudo identificar quien conducía el auto ni si existieron personas heridas ya que ninguno fue encontrado en el lugar del percance. Según los efectivos de Tránsito, al no presentarse daños en la propiedad pública, ni personas heridas, el automotor no fue ingresado al patio de retención de la Agencia Civil de Tránsito.