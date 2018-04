Un perro atacó a niña de cinco años

Sin marcos

Publicado el Viernes, 12 Junio 2015

El ojo izquierdo de una niña de 5 años muestra la tragedia de la que fue víctima, cuando un can por poco desfigura su rostro. El ataque sucedió hace aproximadamente ocho días en el sector de Chaupi-Guarangui.

Apoyo. La familia de la menor de edad clama por ayuda para que el daño que hoy padece, no marque su vida para siempre. María Urcuango, madre de la niña, fue quien se percató que algo le sucedía a su hija, la pequeña

“Mi criaturita salió a dar de comer a unos chanchitos que teníamos, cuando de repente escuché ladridos fuertes y salí corriendo porque estaba cocinando y ví a mi guagua toda ensangrentada”.

Justicia. Los dueños del perro no dieron oido a los desesperados padres de familia.

Ellos solo piden que se haga justicia porque su hija era normal, es una criatura inteligente y tenía una vida tranquila, le gusta jugar y ayudar, dijo su padre Rafael Arellano.

emotivo. Marilyn, la niña afectada, dijo “perro mordió, dando comer a cuchi”.

Con una dulce y fina voz, la pequeña saluda, como si nada le pasara.

En su rostro son notables las heridas, pero para ella no importa, quiere jugar, saltar, correr y divertirse como una niña de su edad lo anhela.

quito. Este 17 de junio tiene que acercarse ua vez más al Hospital Vaca Ortiz para recibir un tratamiento luego de haber sido intervenida quirúrgicamente. Su padre es el que está al frente de esta situación. “Gracias a Dios la operación fue gratuita, porque nosotros no tenemos dinero, hemos vendido los chanchitos y las cosechas para poder tener alguito”, dijo Arellano con lágrimas en sus ojos.

Luchadora. La felicidad para Marilyn no ha terminado, la hiperactividad es increible, es ella quien realmente brinda ánimos a sus padres para seguir adelante.

Acciones. Representantes municipales acudieron al lugar para verificar datos del hecho.

Pablo Torres, comisario y Claudio Vaca, promotor de control animal, fueron en busca del can que atacó a Marilyn, pero la sorpresa fue que ya no estaba en el sitio.

Los vecinos manifestaron que el animal había sido llevado hasta el cantón Urcuquí, pero otros dijeron que le han matado después de lo sucedido.

Sentir. Los moradores del sector, aunque algo recelosos, sintieron tristeza de lo ocurrido a la menor de 5 años de edad.