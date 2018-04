Estudiante recibe ayuda

Sin marcos

Publicado el Jueves, 11 Junio 2015

La población del cantón Pedro Moncayo mostró su solidaridad con la familia de la estudiante del colegio Nacional Tabacundo que hace 11 días fue internada en el hospital Eugenio Espejo de Quito por el desprendimiento de su cuero cabelludo luego de realizar una práctica bajo la motobomba de los bomberos, según informa diario El Telégrafo.

SOLIDARIDAD. “Me siento muy agradecida con todos porque me han ayudado con una contribución económica en estos momentos que no puedo realizar mis actividades normales debido a la situación de mi hija”, comentó Genoveva Ortega, madre de la joven de 17 años, quien ya fue sometida a 3 operaciones, pero no logra que el cuero cabelludo vuelva a pegarse.

“Los médicos evalúan la situación de mi hija para ver cuántas cirugías más deben hacerla y evitar que como el tejido está expuesto sufra contaminación. Lo único que quiero es ver totalmente recuperada a mi hija”, contó Genoveva.

Según la progenitora, los bomberos todos los días acuden al hospital y están pendientes de la evolución de la joven. Incluso el alcalde de Pedro Moncayo, Frank Boris, visitó ayer a la muchacha y constató su evolución favorable. “La sentí con buen ánimo y llena de fe de que va a salir de esta complicada situación. Nosotros no dejaremos sola a su madre y familia”, comentó el alcalde. (I)

OPERACIÓN. La estudiante del Colegio Nacional Tabacundo, Laura M, que sufrió un percance al realizar una práctica con el Cuerpo de Bomberos de la localidad se sometió ayer a una nueva intervención quirúrgica en el hospital Eugenio Espejo de Quito para intentar que su cuero cabelludo se adhiera. “He podido conversar con mi hija y me anima la manera como la encontré. Esperemos que todo vaya evolucionando de la mejor manera, aunque sé que esto será largo”, comentó Genoveva Ortega.