Arrollado por auto fantasma

IBARRA. José Arnulfo Marcillo Aguilar falleció tras ser arrollado por un vehículo desconocido. El cuerpo sin vida del ciudadano quedó en la acera de la calle Princesa Paccha y Calle 11 perteneciente al sector de Caranqui. Una gran mancha de sangre en el piso denotó la gravedad del incidente.

LOS ACONTECIMIENTOS. Ocurrió en la intersección antes indicada. Según el parte informativo levantado por el agente civil de Tránsito Javier Salazar, recibió la alerta desde la Central de Emergencias ECU 911 sobre la presencia de una persona que yacía tendida en la acera. Al llegar al lugar, el efectivo de Tránsito verificó que se trataba de una persona fallecida. En el expediente consta que dos efectivos de la Policía Nacional también se encontraban en el sector, al igual que una unidad de atención ambulatoria del Ministerio de Salud Pública, MSP, quienes constataron que el ciudadano se encontraba sin signos vitales.

NADIE VIO NADA. En el mismo documento se menciona que no existen indicios que determinen a ningún vehículo en particular como causante de este deceso, ni a ninguna persona que determine si observó al auto causante. Y es que una vez ocurrido el incidente, el conductor del desconocido automotor se dio a la fuga, dejando al malherido hombre sobre la calzada. No obstante, personal de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, UIAT, realizó las pericias del caso antes de ejecutar el levantamiento del cuerpo sin vida, a fin de determinar una relación de los hechos y posteriormente y tras las investigaciones pertinentes determinar al presunto responsable de este deceso. Wilman T. refirió al uniformado de Tránsito que escuchó un ruido y al salir a ver se percató de que había un hombre herido en la calle de su casa y solicitó ayuda a la Central de Emergencias.

PROCESO. Un efectivo de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestro, DINASED, arribó al sitio, pero al constatar que se trataba de una muerte por accidente vial no tomó el procedimiento.

Posteriormente el cuerpo sin vida de José, fue ingresado a la morgue del hospital San Vidente de Paúl de Ibarra, de donde sus familiares lo retiraron para darle velación y sepultura.