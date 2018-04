Las redes sociales pueden ser una amenaza para los adolescentes

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 08 Junio 2015 00:00 Escrito por Blanca Moreta Visto: 959

IBARRA El crecimiento del mundo virtual también ha traído nuevas formas de delinquir y engañar.

PELIGRO. El principal peligro que esconden para los adolescentes es el distorsionado concepto de «privacidad». Los usuarios, en muchas ocasiones, no valoran el espacio íntimo y comparten fotografías y datos personales sin pudor alguno.

Las redes sociales ofrecen beneficios, pero también se han convertido en un riesgo para los niños y los adolescentes ante la incidencia del cometimiento de varios delitos, alertó el jefe de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes de Imbabura DINAPEN, Alejandro Flores.

El oficial mencionó que en la provincia va en aumento este fenómeno.

Subrayó que los menores de edad están en riesgo porque están frente a una computadora sin que ningún adulto los supervise, pues hacen amistad con quien no deben a través de redes sociales como Facebook.

Es común ver a menores en esos espacios en poses que no concuerdan con su edad y casi sin ropa, con lo que se convierten en presa fácil de enganchadores mientras los padres trabajan y no se dan cuenta, ya que tienen el compromiso de cubrir muchas necesidades económicas.

Pidió a las y los usuarios de las redes sociales ser responsables. De igual forma a los padres de familia mantener el diálogo permanente con los hijos para conocer quienes son los amigos virtuales y que observan en internet. BRM