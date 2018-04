Siguen conduciendo ebrios

Sin marcos

Un contingente de cerca de 15 efectivos municipales de Tránsito se ubicó la madrugada de ayer en el sector de El Olivo. La intención, era regular la documentación en regla de los autos livianos, pesados y motos que circulan por el sitio, pero sobre todo, precautelar la integridad de quienes estaban al volante. Realizaron pruebas de alcolemia a aquellos conductores que ejecutaban maniobrar peligrosas en el tramo.

DILIGENCIA. Iniciaron cerca de las 23:00 del jueves. Una extensa fila de automotores era controlada por los agentes civiles de Tránsito. Aquellos que tenían halitosis a licor, fueron bajados de sus automotores y sometidos a la prueba del alcocheck. Marcelo Pozo, gerente operativo de Movildenor Empresa Pública, MEP, asegura que en el mes pasado en la misma fecha, se llevó a efecto un operativo similar, donde la cifra no superó los tres detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol, sin embargo, a los cinco días de junio son ocho los conductores sancionados. Lo sorprendente es el alto grado de alcohol que el aparato evidenció en los choferes. “Pese a los controles que se realizan, la gente no mide las consecuencias de conducir un auto en ese estado. Hemos intervenido en este punto ya que existen varios centros de diversión y generalmente las personas no designan a una chofer que no haya ingerido licor, poniendo en riesgo su vida y la de quienes los acompañan a bordo”, resaltó el funcionario.

PRUEBA. Los ocho conductores sancionados, previamente fueron sometidos a la prueba del alcotector. Un hombre que se identificó como exmiembro de la Policía Nacional, fue detenido tras ser detectado con aliento a licor. Un grupo de efectivos municipales de Tránsito llevó hasta el ciudadano el alcocheck. El hombre intentó burlar a los agentes absorbiendo el aire en vez de expulsarlo de su cuerpo, pero no consiguió distraer a los uniformados. Por más de tres ocasiones le solicitaron soplar la boquilla del aparato detector, que consiste en exhalar en la abertura por más de 30 segundos seguidos. Finalmente lo hizo adecuadamente. Todo el proceso quedó grabado en video. El alcotector arrojó una cifra de 2.68 gramos de alcohol por litro de sangre en su cuerpo, quedando privado de su libertad de manera inmediata. Como él, siete personas más infringieron en conducir con 1.64, 2.50, entre otras cifras de gramos de alcohol por litro de sangre.