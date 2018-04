30 incendios forestales en 5 meses en Imbabura

Sin marcos

Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 29 Mayo 2015

El humo que ayer provenía desde San Miguel Árcangel, alertó a los bomberos, quienes acudieron al lugar y lo apagaron. Este forma parte de los 30 incendios forestales que desde enero hasta mayo han ocurrido en la provincia de Imbabura.

ALERTA. Cuatro miembros del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, llegaron al lugar y tras recorrer por un estrecho sendero por la loma, donde se puede apreciar la vegetación como la paja, el matico, mosquera, y espinos está seca. Luego descendieron unos trecientos metros y llegaron donde el fuego tomaba cuerpo entre los matorrales.

Machetes y ramas, utilizaron para apagar el fuego.

Tras una hora de trabajo, los bomberos Pablo Pallascos, Carlos Bucheli, Fredy Ayala y Marco Andrango, apagaron las llamas.

PREVENCIÓN. El mayor Fabian López, del Cuerpo de Bomberos, dijo que como se acerca la época seca de verano, se solicita a los ciudadanos no realizar quemas agrícolas, que por lo general se salen de control cuando no han sido coordinadas con los bomberos. Recordó que existe una ordenanza que prohibe y sanciona esta actividad, pero se puede obtener un permiso en el Ministerio del Ambiente y coordinar con los bomberos.

También formuló un llamado a las personas que realizan paseos por los cerros y pajonales no prender fogatas y si lo hacen apagarlas totalmente, dijo.

DATOS. Según un registro estadístico del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, en la provincia de Imbabura ocurrieron 30 incendios forestales. En Ibarra, 13 incendios forestales, 33 conatos, quemaron 8 mil 297 metros .

En Otavalo, 1 incendio forestal, 13 conatos quemaron, 4 mil 300, metros.

En Antonio Ante, 2 incendios forestales, 7 conatos quemaron 900 metros.

En Urcuquí, se registraron 5 incendios forestales, 11 conatos quemaron, 2 mil 990 metros.

En Pimampiro, 6 incendios forestales, 10 conatos, quemaron 4 mil 013 metros.

En Cotacachi, 2 incendios forestales y 7 conatos.