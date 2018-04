Guía penitenciario acusado de evasión fue sentenciado

Sin marcos

El guía penitenciario acusado del delito de evasión fue sentenciado a ocho meses de reclusión, luego de que aceptara la negligencia cometida, mas no su participación con la fuga del procesado que se encontraba en el hospital San Vicente de Paúl bajo su custodia, el día en el que una supuesta bomba ocasionó que los pacientes del lugar fuesen evacuados de la edificación.

AUDIENCIA. De custodiar detenidos pasó a ser custodiado como uno más de ellos. Se trata de uno de los celadores del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas Mayores en Conflicto con la Ley de Ibarra, quien llegó hasta la Unidad Judicial Penal de esta ciudad, donde se desarrolló la audiencia correspondiente. Un procedimiento abreviado fue solicitado y acogido por las partes procesales. El representante del Ministerio Público estableció los antecedentes del caso y determinó la responsabilidad del guía en cuanto a la negligencia en el cuidado de Juan C., ahora prófugo de la justicia. El implicado aceptó la responsabilidad de la evasión, pero resaltó que no participó ni conoció del hecho que fue aprovechado por el sentenciado para fugarse.

AUDIENCIA. El procesado Juan C. fue sentenciado a 10 años de privación de libertad, el ciudadano permanecía interno en la cárcel de Ibarra. No obstante, un aparente quebranto en su salud hizo que el hombre sea llevado hasta el hospital San Vicente de Paúl, HSVP, en donde se encontraba custodiado por un guía penitenciario. Una llamada de amenaza de bomba alertó a los guardias de la casa de salud y estos a su vez pusieron el suceso en consideración de las autoridades quienes decidieron evacuar a los pacientes y personal del lugar. La desesperación y ajetreo generado por la supuesta bomba colocada en el edificio hospitalario fue aprovechada por el interno y se fugó de la casa de salud.

SIGUE PRÓFUGO. César Jiménez, jefe de la Policía Judicial de Imbabura, asegura que existe una boleta de captura emitida en contra de José C. quien está declarado como prófugo de la justicia. “Estamos realizando las investigaciones necesarias para determinar el paradero de este ciudadano y no descansaremos hasta encontrarlo y hacer que cumpla su condena”, indicó el oficial.