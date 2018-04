El lugar en donde los muertos 'hablan'

Sin marcos

Año 2013. Un sitio poco iluminado, mesas de cemento y una camilla metálica que hace las veces de montacargas. Un congelador donde descansan cadáveres entre frescos y putrefactos, el olor de la descomposición apoderándose del lugar y el personal que se rehúsa a trabajar en tan deplorables condiciones. Indumentaria no adecuada y una creencia de que, el muerto ya está muerto y no merece consideración.

AHORA. Año 2015. Una sala completamente iluminada, dos camillas fijas que cuentan con todo lo indispensable y que guardan las medidas de seguridad, un montacargas que traslada cadáveres con facilidad. Dos congeladores donde descansan restos en descomposición y otro para cuerpos frescos, un ambiente agradable y personal disponible las 24 hora del día para laborar cuando sea necesario. Indumentaria adecuada y un trato considerado a los restos mortales. Es lo que hoy se observa en el Centro de Investigación Forense de Esmeraldas de la Fiscalía General del Estado.

SALA DE AUTOPSIAS. El diálogo entre el cadáver y los investigadores comienza aquí. Carlos Cabezas, Ángel Neira, Simón Macías y Simón Baque, son los encargados de realizar la necropsia y descubrir luego de revisar minuciosamente cada órgano las lesiones pre, durante y post muerte del afectado. Cada uno cuenta con una vasta preparación en cuanto a autopsias se refiere. Desde sus informes parten los pedidos de investigación meticulosa que se dispone a los departamentos. “Por ejemplo, antiguamente para realizar la apertura de la cavidad craneal se usaban serruchos, sierras, y hasta combos o martillos, en la actualidad contamos con equipos de alta tecnología que nos permiten hacer ese corte en menos de dos minutos”, manifestó Cabezas.

PROCESOS.

Una vez que el cadáver ya fue autopsiado, según la investigación que se desarrolle y el pedido que el fiscal a cargo del caso como tal emita, se realizan exámenes en la unidad de histopatología donde los tejidos son procesados. Luis Miranda es el especialista encargado de recibir muestras representativas de diferentes órganos y conservarlos para posteriormente tratarlos y reducirlos a pequeñas placas que luego son rigurosamente analizadas y emitir un informe pericial para determinar lo encontrado.

DELITOS. En el Centro de Investigación Forenses, no solo se realizan autopsias. La investigación de delitos sexuales, lesiones y otros también son referidos y tratados en este lugar. María Inés Medina, es la encarga del área de biología. En este departamento nada pasa por alto. Aquí se ejecuta el rastreo de muestras que permitan establecer si un delito sexual fue cometido con una víctima sea en vida o muerta. “Por ahora tenemos muestras de hisopados vaginales, pero también realizamos muestras de sangre humana, orina, saliva, mas aún no nos ha llegado ningún tipo de pericia sobre esos casos solo de agresiones sexuales”, mencionó la especialista.

CAMBIOS. El tiempo de las mesas de piedra y el trabajo de autopsia a la luz de la vela desapareció. El logotipo de “Impunidad nunca más”, se ejecuta al pie de la letra en cada uno de los centros forenses de país. La sala de tanatología o autopsias, cuenta con un equipo de avanzada. Una cámara de video y un micrófono captan cada detalle de lo realizado al cuerpo. Una sala en la parte alta del quirófano de autopsias, permite que abogados, fiscales y hasta los familiares de los fallecidos observen el trabajo efectuado por los profesionales. Todo el procedimiento queda grabado. “Ya no existen cambios de informes, no existen situaciones anómalas en los procesos, porque todo queda registrado”, mencionó el fiscal provincial. La duración promedio de una necropsia puede llegar hasta ocho horas y no 45 minutos como antiguamente se ejecutaban sin el menor cuidado, emitiendo informes carentes de sustento judicial, es parte de lo referido por la primera autoridad de la Fiscalía de esa provincia.

ATENCIÓN PERMANENTE. Cuatro médicos legistas se turnan para estar pendientes en caso de ser solicitados. Los profesionales no pernoctan en sus domicilios, pues realiza turnos rotativos donde están disponibles las 24 horas del día. Un área destinada para descanso y refrigerio se encuentra habilitada para que los especialistas permanezcan en la entidad en caso de alguna emergencia. “Es de fundamental importancia que nuestros médicos estén aquí. Si un hecho violento o cualquier otra situación se registran, en el horario que sea, ellos están aquí para laborar inmediatamente y no perder ningún detalle valioso dentro de una diligencia”, sostuvo Pérez.

DIFERENCIAS. El fallecido luego de un proceso de investigación, pasa a una zona en donde es reconstruido y entregado a sus familiares en las mejores condiciones. “Nosotros nos encargamos de tratar el cuerpo al punto casi normal, lo maquillamos y lo entregamos desnudo a su familia”, destacó Diego Pérez.