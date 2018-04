Policía descubre una presunta cachinería

Sin marcos

/ 0 Ratio:/ 0

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Viernes, 22 Mayo 2015 00:00 Escrito por Graciela Morejón Visto: 1176

Casi seis mil dólares en accesorios de vehículos fueron incautados por efectivos de la Brigada Anticriminal, BAC, y de la Jefatura Antinarcóticos de Imbabura, JPAI, luego de un importante allanamiento realizado la noche del miércoles en una mecánica ubicada en Natabuela.

OPERATIVO. César Escobar, mayor de Policía a cargo de la JPAI, sostuvo que tras intensas investigaciones desarrolladas por los efectivos de la BAC, iniciaron la diligencia de forma conjunta con uniformados de Antinarcóticos y allanaron un inmueble que funciona como mecánica, ubicado en un sector de Natabuela. “Las constantes denuncias de robos a vehículos hizo que se ponga en marcha un plan investigativo que dio como resultado la ubicación de un sitio donde se presumía que se comercializaba con objetos de dudosa procedencia. Una vez en el lugar se pudo comprobar que existían accesorios de autos que no pudieron ser justificados por quienes se encontraban en el lugar, por lo que fueron decomisados”, mencionó el oficial.

REGISTRO. Una vez en el inmueble, los uniformados realizaron una minuciosa búsqueda por el extenso lugar. Finalmente todas las piezas y accesorios encontrados fueron ubicados en una estancia donde se encontraron más artefactos automotrices. Un total de 21 módulos o cerebros de auto y 13 artículos de diferentes especificaciones fueron decomisados.

EVIDENCIA. Personal de la Unidad de Criminalística, UCM, realizó la fijación y levantamiento de la evidencia. Los cerebros y piezas de autos fueron guardadas en fundas de seguridad para posteriormente ser ingresadas en la bodega de la Policía Judicial, PJ.

REACCIÓN. Un hombre que se encontraba en la mecánica allanada y que prefirió no identificarse, aseguraba que la estancia no era un sitio de comercio ni receptación de accesorios de dudosa procedencia. “Esas son piezas de los carros de los clientes que vienen aquí para contratar nuestros servicios, dicen que vienen por una denuncia, pero no sé cuál es el motivo de acusarnos de algo que no es cierto, ahora debemos responder a los dueños de los carros para que se acerquen a reclamar por sus cosas”, mencionó el ciudadano. No obstante, la Policía continuará con las investigaciones pertinentes en torno a este hecho.

IMPORTANTE. Escobar asegura que los objetos incautados la noche del miércoles permanecerán en la bodega de la Policía Judicial, donde quienes hayan sido víctimas del robo de sus accesorios automotrices puedan acercarse a la estancia policial y verificar si se trata de alguno que le pertenezca y retirarlos tras la realización de los trámites y justificaciones pertinentes. “Los cables de los cerebros están cortados, deducimos que si se tratan de piezas retiradas de los autos para ser reparadas no deberían presentar conexiones violentadas como las que poseen, por lo que pedimos a la ciudadanía que si ha sido presa de la delincuencia se acerque a constatar si en esta incautación su accesorio fue recuperado”, dijo.