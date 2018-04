Golpeado por un vehículo

Sin marcos

Un hombre que transitaba en estado etílico fue golpeado por un auto. Sucedió en la calle Obispo Mosquera, frente al Mercado Amazonas. Decenas de personas se aglomeraron en el lugar, mientras el hombre se quejaba de dolor. Al parecer, se trataba de un indigente.

PERCANCE. Sobre la calzada yacía un hombre que se quejaba de dolor. Los gritos del ciudadano, llamaron la atención de quienes se encontraban en el lugar. Se trataba de una persona que no pudo ser identificada, la cual había sido impactada por un auto que estaba dando retro para salir de uno de los espacios establecidos para parqueo en el sector antes indicado. De inmediato, personas que se encontraban en el lugar llamaron a la Central de Emergencias para solicitar una unidad de auxilio inmediato para el adolorido hombre que además se encontraba en completo estado de embriaguez.

REACCIONES. Luis Carvajal, conductor de una unidad de taxi, aseguró que conducir por el sector es “conflictivo”. “Estas personas que se dedican a beber caminan sin percatarse de los vehículos que circulamos o que queremos salir del estacionamiento, como la Policía controla para que los libadores ya no estén en el parque, ahora andan no más por la calle sin fijarse de nada y uno tiene que torearles para poder pasar”, agregó. Carmen Tinoco, comerciante, sostuvo, por su parte, que esta no es la primera vez que se registran hechos de este tipo. “Muchas veces no es culpa de los conductores, porque son las personas las que no nos percatamos, más aún estos señores que pasan solo tomando y que caminan sin rumbo”, finalizó.

PROCEDIMIENTO. Una unidad de emergencia llegó al lugar para atender al afectado. Personal de la Agencia Civil de Tránsito, ACT, arribó al sitio para tomar el procedimiento respectivo en cuanto al hecho.