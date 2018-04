Empresario ecuatoriano muere en Estados Unidos durante un triatlón

ANDES: El empresario Saadin Solah, gerente y fundador de la empresa Tventas murió el domingo a causa de una accidente de tránsito mientras participaba en el Triatlón de Primavera Sudburry en la ciudad de Boston, informó el medio My Fox Boston.

Según la policía, el accidente ocurrió el momento en el que Solah conducía su bicicleta por la intersección de Hudson Road y Maynard Street cuando fue colisionado por una camioneta durante la competición.

El exsenador estadounidense Scott Brown, quien participó en el evento deportivo que fue cancelado a causa del fallecimiento del empresario, ofreció sus condolencias a la familia a través de Twitter.

En una entrevista realizada por Fox25 al coordinador de la triatlón informó que Solah habría tratado de frenar su bicicleta sin éxito luego de girar por la esquina.

SANTIAGO.- Muy emotivo fue el capítulo especial del programa "Keeping Up With the Kardashians" emitido anoche por la cadena E! Entertainment, y que estuvo dedicado a Bruce Jenner a propósito de su cambio de sexo. El espacio, que vio la luz con el título "Sobre Bruce", se centró en la reacción de las hijastras e hijas del otrora atleta olímpico al enterarse que había decidido convertirse en mujer. "No sé tu gusto todavía, es algo que estoy tratando de averiguar", le dice Khloe Kardashian a Jenner al comienzo del especial, mientras le muestra cuatro pares de zapatos de taco alto. "Para ser honesto contigo, aún no sé mi gusto (el de su versión femenina) tampoco, pero más allá de eso... ¿sabes lo bonito que es este gesto y lo mucho que lo aprecio?", le responde su ex padrastro, en una conversación situada en tiempo presente. Tras estas imágenes, el programa viaja a enero pasado, cuando el clan femenino se entera de la transición que él está viviendo. "Creo que es doloroso... nosotras escuchábamos cosas sobre tus cambios y lo que estaba pasando y no sabíamos nada al respecto", le indicó Kim a Bruce Jenner, quien le confiesa que "he tenido secretos toda mi vida. Es difícil no tener secretos". El aún hombre les adelantó que espera completar su transición este año, razón por la que Khloe le preguntó si le iba a dar la oportunidad a sus hijas, Kendall y Kylie, de despedirse de su padre. "Yo no voy a ninguna parte", le respondió Jenner, pero ella le recuerda que él mismo dijo que su versión femenina "no es la misma persona e incluso tiene una personalidad diferente". En una escena se ve a las cinco mujeres del clan y al ex atleta hablando de los cambios físicos que él se está realizando para transformarse en mujer, como su cirugía de nariz y de labio, y éste les anuncia que próximamente se operará la frente y la mandíbula. En ese encuentro, Jenner revela que ya se ha mostrado en público como mujer, en una oportunidad en que asistió al cine, y aseguró que su estilo de vestir se basa en usar "unos buenos jeans gastados y unos sweaters". Kris Jenner, ahora ex esposa de Bruce, también aparece en el programa especial y confiesa que "ha sido duro para mí creer que esto realmente está sucediendo". La mujer, madre de las dos hijas menores del campeón olímpico, dice que "sólo quiero que él sea feliz, pero mi mayor preocupación son ustedes (Kim, Khloe, Kourtney, Kendall y Kylie). No sé cómo manejar esto... esta es mi vida y estoy comprometida con ella, pero siento que él simplemente se retiró". En una escena, Kris revela que se siente muy dólida porque considera que el hombre que fue su esposo nunca fue honesto. "Tengo recuerdos de nuestra vida y a veces siento que todo eso nunca existió", dice. En un momento muy emotivo, Bruce Jenner declara que "no creo que haya estado tan asustado en mi vida como cuando iba a ser extremadamente honesto con mis chicos", haciendo referencia a la conversación que tuvo con los hijos de su primer matrimonio y la que estaba teniendo con las mujeres del clan Kardashian. "Estoy preocupada por cómo la gente va a tratarlo. Él es una de las mejores personas que conozco, no le haría daño ni a una mosca... entonces temo que lo odien o lo critiquen por lo que él quiere ser y lo hace feliz. Me asusta eso y es lo que me preocupa, más que cualquier otra cosa", señala Kendall. El especial de "Keeping Up With the Kardashians" centrado en el cambio de sexo de Bruce Jenner se dividió en dos capítulos. El primero fue el emitido anoche y el segundo saldrá al aire este lunes.