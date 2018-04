Lucha contra microtráfico no cesa

Sin marcos

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Lunes, 18 Mayo 2015 11:21 Escrito por Graciela Morejón Visto: 742

Intensos controles continúan ejecutándose en el sector de Azaya y Alpachaca, por parte del personal de la Jefatura Antinarcóticos de Imbabura, JPAI. El combate al tráfico de consumo interno no cesa, por lo que dos viviendas fueron allanadas en dichos sectores simultáneamente. En una de las casas se encontró droga.

DILIGENCIA. Un contingente de efectivos policiales arribaron a dos inmuebles ubicados en los sectores antes indicados. Los policías ingresaron por sorpresa a estos sitios y realizaron una minuciosa requisa a fin de encontrar alcaloide. Así lo dio a conocer Ángel Vásquez, capitán de Policía y miembro de la JPAI, quien además sostiene que luego de intensas investigaciones lograron determinar que en dichas propiedades se estarían dedicando al tráfico de consumo interno. “Realizamos las diligencias pertinentes y las autorizaciones correspondientes para el ingreso de nuestro personal a estas viviendas encontrando en una de ellas 15 gramos de cocaína que estaba destinada a ser expendida en la localidad”, dijo el oficial.

DETENIDO. Una persona identificada como Wilman E.P. fue privada de su libertad por los uniformados, tras el hallazgo del estupefaciente en su casa. El ciudadano registra antecedentes judiciales y el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada por un delito de droga. El hombre fue ingresado al Centro de Detención Provisional, CDP, de Ibarra.

EVIDENCIA. La droga fue incautada. Personal de la Unidad de Criminalística, UCM, realizó la fijación y levantamiento del alucinógeno encontrado en uno de los inmuebles allanados.

AUDIENCIA. Ayer se llevó a cabo la diligencia en donde la representante del Ministerio Público a cargo del caso no formuló cargos y se abstuvo de acusar al implicado ya que, al parecer, no existían los elementos necesarios para efectuar la imputación.

Ante esto, el juez C de la Unidad Judicial Penal de Ibarra dictaminó la libertad inmediata del ciudadano, sobre quien no se desarrolló proceso legal alguno.

LABOR. “Estamos enfocados en erradicar el expendio de drogas. Seguiremos trabajando diariamente sobre todo en estos sectores donde el expendio de alucinógenos es el más alto de la provincia”. dijo Vásquez.