Caída por poco le cuesta la vida

Detalles Categoría: SUCESOS Publicado el Domingo, 17 Mayo 2015 06:14 Escrito por Graciela Morejón Visto: 998

Juan Gabriel Lara se salvó de morir. El hombre sufrió una aparatosa caída luego de que al caminar por la orilla de una pendiente, que colinda con una cantera en el sector del barrio 19 de Enero, perdiera el equilibrio y terminara en el fondo del barranco. Sus gritos de auxilio fueron escuchados por personal que labora en la cantera y fue auxiliado.

LOS ACONTECIMIENTOS. Alrededor de las 19:00, del viernes, fue la última vez que Narcisa Puerres, madre de Juan, observó a su hijo en buen estado de salud. Según la mujer, su vástago salió camino a la universidad y cerca de las 22:00 se comunicó a su casa para anunciar que se iría a una fiesta de cumpleaños y que luego retornaría, pero eso no sucedió. “Yo le dije que me avise para irle a traer cuando salga del compromiso porque cuando él toma se desconcentra y se pierde. De ver que no aparecía hasta hoy en la mañana, me preocupé porque no suele no llegar a dormir, me comuniqué con uno de sus amigos, pero me dijo que en la noche del viernes ya se despidieron”, relató la mujer entre lágrimas.

MÁS DETALLES. Narcisa asegura que alrededor de las 00:30 de ayer, observó que un taxi llegó cerca a su domicilio y un joven con características similares a las de su hijo se bajó del vehículo, mas no lo reconoció. “Mi hijo estaba con una camiseta amarilla, y el hombre que vi estaba con camiseta azul así que dije no ha de ser él y me asusté, luego observé que el taxi se fue hasta más adentro y ya no le puse más atención”, argumentó. Su hijo fue encontrado con una camiseta color azul.

EXTRACCIÓN. Cerca al mediodía de ayer, una llamada desde la Central de Emergencias despachó a personal del Grupo de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, CBI, y a una ambulancia de la misma entidad para socorrer a una persona que solicitaba ayuda desde el fondo de un peñasco ubicado en el barrio antes indicado. Se trataba de Juan Gabriel. Pablo Vásquez, subteniente del CBI, asegura que con ayuda de equipo metálico lograron descender hasta donde se encontraba la víctima y pudieron

estabilizarlo. “El muchacho se mantuvo consciente todo el tiempo, tuvimos dificultades para el ascenso porque se trataba de un lugar bastante difícil, quisimos bajarlo, pero el material pétreo era inestable y estaba derrumbándose así que decidimos ir por un tercer punto que, aunque fue más extenso era mucho más seguro para extraer al afectado”, mencionó.

RESCATE. Tras casi 100 metros de recorrido desde el punto de caída los efectivos del Grupo de Rescate del CBI, lograron sacar al adolorido muchacho. En la parte alta, uno a uno sus familiares llegaron cuando Juan fue ingresado a la ambulancia. Dos paramédicos lo estabilizaron. Vásquez aseguró que preliminarmente el joven presentaba una posible fractura en su pierna izquierda, una extremidad superior y otras lesiones por descartar, mas ninguna de aparente consideración.

UNA VECINA LE CONTÓ. Narcisa y su familia lloraban ante la escena. “Hasta hace poco le volví a llamar, pero nunca me contestó empecé a preocuparme más hasta que una vecina me dijo que una persona que ha estado tomada se cayó y tuve el presentimiento de que era mi hijo y cuando vine ya constaté que era él”, dijo la mujer.