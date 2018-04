Mercadería ilegal fue incautada

Sin marcos

Publicado el Domingo, 17 Mayo 2015

Alrededor de 12 sacos de yute repletos de chompas fueron decomisados por personal militar en el sector de Los Cañaverales, tras un operativo de control realizado en el sitio. Efectivos policiales tomaron el procedimiento en cuanto a la verificación de la mercancía.

LOS HECHOS. Según fuentes policiales, la mercadería estaba a bordo de un vehículo tipo camioneta color azul. El automotor circulaba en sentido norte – sur y su marcha fue detenida a la altura de Los Cañaverales por personal del Ejército Ecuatoriano, que se encontraba realizando operativos de rutina en el sitio antes indicado. Al realizar un registro encontraron los sacos de yute repletos de ropa que no cumplía con la documentación legal para ingresar al país, pues la mercancía, al parecer, era proveniente de Colombia.

TRASLADO. Escoltados con seguridad militar, el conductor de la camioneta y los bultos fueron llevados al Comando de Policía de Imbabura, donde tres efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, tomaron el procedimiento. Una vez en el lugar procedieron a colocar uno a uno los sacos de yute. Agentes del Centro Regional de Adiestramiento Canino, CRAC, fue convocado para que los canes realicen una verificación de la mercadería en la que no se halló estupefaciente. Miembros de la Unidad de Criminalística realizaron la fijación y levantamiento de lo decomisado.

incautación. Representantes del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, constataron los bultos y su contenido. En el mismo informe policial se determinó que el conductor de la camioneta manifestó que fue contratado para trasladar el flete que tenía como destino la ciudad de Otavalo. Por el trabajo supuestamente tenía que percibir 50 dólares. Unas facturas colombianas certificaron la real procedencia de las prendas de vestir.

REGISTRO. Cerca de la 01:00 de ayer culminó el procedimiento de verificación conteo y registro de la mercadería incautada. Cada uno de los sacos de yute fue trasladado e ingresado a las bodegas del destacamento del Servicio Aduanero de Ibarra. En caso de que el contenido de los bultos sea legalmente justificado, podrán ser retirados, caso contrario permanecerán en calidad de retenidos en las bodegas.

SIN DETENIDOS. El particular fue puesto en conocimiento de la representante del Ministerio Público que se encontraba de turno, quien no avaló la detención de ninguna persona por cuanto manifestó que, de tratarse de otro tipo de mercadería como cigarrillos, licores y otros la detención procede, pero al ser ropa que no cumplió con el pago arancelario, la sanción se limita al decomiso de la vestimenta y la retención del auto en el que era transportada.

operativos. Personal del Ejército Ecuatoriano, Policía Nacional y Aduanas del Ecuador realizan constantes controles en los ejes viales fronterizos a fin de evitar que se susciten situaciones similares.