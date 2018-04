Control en entidad educativa

Sin marcos

Estudiantes de la unidad educativa Abdón Calderón del cantón Urcuquí recibieron a un contingente de uniformados de la Jefatura Provincial Antinarcóticos de Imbabura, JPAI, y de la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes, DINAPEN. Los policías realizaron una verificación dirigida en las mochilas y pertenencias de los alumnos.

PREVENCIÓN. Ligia Portilla, directora de la entidad de educación, asegura que solicitaron la presencia de los uniformados en la institución con la finalidad de descartar que entre sus alumnos existan personas que se dediquen al expendio o consumo de sustancias alucinógenas. “Teníamos una leve sospecha de que en la escuela había chicos que se estaban dedicando al consumo de droga en base a rumores de compañeros de ellos que nos facilitaron esa información y como notamos en algunas ocasiones que sí se portaban extraños preferimos despejar dudas y precautelar la integridad de nuestros estudiantes”, dijo. Portilla sostiene que la diligencia fue enfocada al tema de prevención.

OPERATIVO. Hugo Aguirre, suboficial primero de Policía, lideró la diligencia operativa. Con un contingente de 16 uniformados las aulas del establecimiento fueron verificadas. “Esto lo hacemos a manera de prevención, afortunadamente no se encontraron irregularidades ni situaciones fuera de lo común en esta entidad lo que nos causa alegría de cierto modo porque quiere decir que los jóvenes aún se mantienen sanos lejos de sustancias alucinógenas.

LAS NOVEDADES. En una de las aulas, uno de los estudiantes fue descubierto con cuatro cigarrillos artesanales en cuyo interior había granola. Según el agente que descubrió los cigarros, el alumno le habría manifestado que portaba los tabacos de papel, pero que no eran alucinógenos, pues sostuvo que creó este tipo de cigarrillo con la finalidad de comercializar algo “natural”, es decir, que no contenga componentes dañinos para las personas. No obstante, los pequeños y largos paquetes fueron incautados por los efectivos policiales. Aguirre aseguró que este tipo de “inventos”, a veces, son generados para llamar la atención.